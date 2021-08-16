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Afganistan'dan vatandaşlarımız için tahliye operasyonu başladı

Türk askeri gücünün halen görev yaptığı Kabil Hava Limanı'ndan THY uçağı ile 324 vatandaşımız İstanbul'a getirildi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:09
Afganistan'dan vatandaşlarımız için tahliye operasyonu başladı

Afganistan'dan vatandaşlarımız için tahliye operasyonu başladı


Afganistan'da yönetimi silahlı darbe gücü ile ele geçiren Taliban, ülke genelinde kaosa neden olurken, burada çalışan Türk vatandaşlarının tahliye işlemi sabaha karşı başladı. Türklerle birlikte, Ankara'dan tahliye desteği talebinde bulunan ülkelerin vatandaşları da THY uçakları ile İstanbul'a getiriliyor.


Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na inmişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.


Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.

Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinaya girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanKabilTahliye TskThy
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