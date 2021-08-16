Afganistan'dan vatandaşlarımız için tahliye operasyonu başladı
Afganistan'da yönetimi silahlı darbe gücü ile ele geçiren Taliban, ülke genelinde kaosa neden olurken, burada çalışan Türk vatandaşlarının tahliye işlemi sabaha karşı başladı. Türklerle birlikte, Ankara'dan tahliye desteği talebinde bulunan ülkelerin vatandaşları da THY uçakları ile İstanbul'a getiriliyor.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na inmişti.
Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.
Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinaya girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.