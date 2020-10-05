Aliyev | Öldü var döndü yok, Karabağ işgalden kurtarılacak



Batılı ülkeler ve terör örgütleriyle birlikte Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan güçlerine karşı yürütülen harekat 8'nci gününe girerken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, canlı yayında Türkiye'ye teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı. Askerlerin kendi hayatları pahasına savaştıklarını ve Azerbaycan Ordusu'nun birçok yeri işgalden kurtardığını söyleyen Aliyev, "İnşallah sonuna kadar ilerleyeceğiz" dedi. Aliyev açıklamalarında Ermenistan yönetimine, Fransa ve batılı ülkelere de mesajlar verdi.

Tarihi adaletin, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu söylediğini belirten Aliyev, "Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'Karabağ Ermenistan'ın değil' demelidir" diye konuştu.

Rusya'dan olumlu mesajlar geldiğini ve Rusya'nın kimsenin tarafını tutmadığını ifade eden Aliyev, Ermenistan cephesinde ise, ülkede derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşandığını dile getirdi.

Aliyev'in açıklamalarından önemli satır başları

Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz.

"ERMENİSTAN BİZE TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKACAĞI TAKVİMİ SUNMALI"

"TARİHİ ADALET, 'KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR' DİYOR"

30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan'a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağı takvimi sunmalı. Biz isteriz ki, bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir.

Bu savaşa biz başlamadık, biz topraklarımızı savunuyoruz. Tovuz çatışmalarında Ermenistan topraklarına geçmedik. Tarihi adalet diyor ki; Karabağ Azerbaycan toprağıdır.

Türkiye güçlü bir devlettir, bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Başta kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'ye teşekkür ederiz. Türkiye ile kardeşliğimiz bütün sınavlardan geçmiştir. Bizi en çok destekleyen Türkiye olmuştur. Bizim birliğimizi ebedi olmalıdır. Türkiye'den sonra Pakistan, Afganistan bize destek veren ülkeler oldu. Onlara teşekkür ederim. Bu çetin dönemde onların dayanışması bizim için çok önemlidir.

RUSYA AÇIKLAMASI

Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Rusya kimsenin tarafını tutmuyor. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor.

"ERMENİSTAN'DA ÇOK DERİN BİR SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ YAŞANIYOR"

Ermenistan'da şu anda çok derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşanıyor. Bu kriz neticesinde Ermenistan'da siyasi ilişkiler bozuldu. Ermenistan'ın içinde çok ciddi bir rahatsızlık var. Ermenistan kara propaganda yürütüyor.

Türkiye savunma sanayisinin ürünlerinin bizde olması bizi güçlendiriyor. Bugün Türkiye Ordusu, NATO'nun ikinci büyük ordusu. Bizim de karşımızda kimse duramayacak. İnşallah sonuna kadar ilerleyeceğiz.

"BİZİM ERMENİ HALKI İLE SORUNUMUZ YOK"

Bizim Ermeni halkı ile sorunumuz yoktur. Ben eminim ki Ermeni ve Azerbaycan halkları barışacak. Gence'de Ermenistan'ın saldırısında bir Ermeni sivil de yaralandı. Birçok yerde Ermeni ve Azerbaycanlılar birlikte yaşıyor.