Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Aliyev | Öldü var döndü yok, Karabağ işgalden kurtarılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Aliyev, "Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı" dedi. Aliyev Gence halkının 'Öldü Var Döndü Yok' sloganını haykırdı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:10
Aliyev | Öldü var döndü yok, Karabağ işgalden kurtarılacak

Aliyev | Öldü var döndü yok, Karabağ işgalden kurtarılacak


Batılı ülkeler ve terör örgütleriyle birlikte Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan güçlerine karşı yürütülen harekat 8'nci gününe girerken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, canlı yayında Türkiye'ye teşekkür etti. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı. Askerlerin kendi hayatları pahasına savaştıklarını ve Azerbaycan Ordusu'nun birçok yeri işgalden kurtardığını söyleyen Aliyev, "İnşallah sonuna kadar ilerleyeceğiz" dedi. Aliyev açıklamalarında Ermenistan yönetimine, Fransa ve batılı ülkelere de mesajlar verdi. 

Tarihi adaletin, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu söylediğini belirten Aliyev, "Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'Karabağ Ermenistan'ın değil' demelidir" diye konuştu.

Rusya'dan olumlu mesajlar geldiğini ve Rusya'nın kimsenin tarafını tutmadığını ifade eden Aliyev, Ermenistan cephesinde ise, ülkede derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşandığını dile getirdi. 

Aliyev'in açıklamalarından önemli satır başları 

Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz. 

"ERMENİSTAN BİZE TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKACAĞI TAKVİMİ SUNMALI"

30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan'a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağı takvimi sunmalı. Biz isteriz ki, bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir.

"TARİHİ ADALET, 'KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR' DİYOR"

Bu savaşa biz başlamadık, biz topraklarımızı savunuyoruz. Tovuz çatışmalarında Ermenistan topraklarına geçmedik. Tarihi adalet diyor ki; Karabağ Azerbaycan toprağıdır. 

Türkiye güçlü bir devlettir, bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Başta kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'ye teşekkür ederiz. Türkiye ile kardeşliğimiz bütün sınavlardan geçmiştir. Bizi en çok destekleyen Türkiye olmuştur. Bizim birliğimizi ebedi olmalıdır. Türkiye'den sonra Pakistan, Afganistan bize destek veren ülkeler oldu. Onlara teşekkür ederim. Bu çetin dönemde onların dayanışması bizim için çok önemlidir. 

RUSYA AÇIKLAMASI

Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Rusya kimsenin tarafını tutmuyor. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor.

"ERMENİSTAN'DA ÇOK DERİN BİR SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ YAŞANIYOR"

Ermenistan'da şu anda çok derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşanıyor. Bu kriz neticesinde Ermenistan'da siyasi ilişkiler bozuldu. Ermenistan'ın içinde çok ciddi bir rahatsızlık var. Ermenistan kara propaganda yürütüyor. 

Türkiye savunma sanayisinin ürünlerinin bizde olması bizi güçlendiriyor. Bugün Türkiye Ordusu, NATO'nun ikinci büyük ordusu. Bizim de karşımızda kimse duramayacak. İnşallah sonuna kadar ilerleyeceğiz.

"BİZİM ERMENİ HALKI İLE SORUNUMUZ YOK"

Bizim Ermeni halkı ile sorunumuz yoktur. Ben eminim ki Ermeni ve Azerbaycan halkları barışacak. Gence'de Ermenistan'ın saldırısında bir Ermeni sivil de yaralandı. Birçok yerde Ermeni ve Azerbaycanlılar birlikte yaşıyor. 

#Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev | İti kovalar gibi kovaladık onları
#Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev | İti kovalar gibi kovaladık onları
Karabağ'da 15 köy işgalden kurtarıldı | Ermeni paçavrası böyle indirildi
Karabağ'da 15 köy işgalden kurtarıldı | Ermeni paçavrası böyle indirildi
Ermenistan askerleri teslim oldu | Ağır kayıplar veriyor
Ermenistan askerleri teslim oldu | Ağır kayıplar veriyor
Sarıyer'den Azerbaycan'a dostluk eli
Sarıyer'den Azerbaycan'a dostluk eli
Azerbaycan'da son durum | Ermenistan'ın 200 tankı imha edildi
Azerbaycan'da son durum | Ermenistan'ın 200 tankı imha edildi
Doğu Türkistanlı gençler Azerbaycan'a gitmek istiyor
Doğu Türkistanlı gençler Azerbaycan'a gitmek istiyor
Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermeni güçlerini balyoz gibi ezdi
Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermeni güçlerini balyoz gibi ezdi
11 yıl önce bayrağı yasaklanmıştı | Bursa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
11 yıl önce bayrağı yasaklanmıştı | Bursa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanKarabağHaberiSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan'da son durum | Ermeni komutan roketle vuruldu
Azerbaycan'da son durum | Ermeni komutan roketle vuruldu
Ermenistan Gence'ye saldırdı, 24 ölü 111 yaralı var
Ermenistan Gence'ye saldırdı, 24 ölü 111 yaralı var
Ermenistan askerleri teslim oldu | Ağır kayıplar veriyor
Ermenistan askerleri teslim oldu | Ağır kayıplar veriyor
Trump ve eşi korona oldu | Yönetim karantinada
Trump ve eşi korona oldu | Yönetim karantinada
Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermeni güçlerini balyoz gibi ezdi
Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermeni güçlerini balyoz gibi ezdi
İran'dan Ermenistan'a tank götüren TIR ateşe verildi
İran'dan Ermenistan'a tank götüren TIR ateşe verildi
İş dünyası plastik grişimi, plastik taahhütleri rehberini tanıttı
İş dünyası plastik grişimi, plastik taahhütleri rehberini tanıttı
Almanya paranın musluğunu açtı
Almanya paranın musluğunu açtı
Hayatımız korona oldu
Hayatımız korona oldu
BM Genel Sekreteri Guterres'ten acil ateşkes çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten acil ateşkes çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim