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Alman Başkonsolosluğu bugün kapalı

Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan'ın Kuran yakma küstahlığının ardından Avrupa ülkeleri, Türkiye'de bulunan temsilciliklerini güvenlik nedeniyle kapatmaya başladı. 

01 Şubat 2023 Çarşamba 10:55
Alman Başkonsolosluğu bugün kapalı

Alman Başkonsolosluğu bugün kapalı

Türkiye'de hassas kesimleri kışkırtmayı amaçlayan Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan'ın Kuran yakma eylemi Ankara ile batılı ülkeler arasındaki ilişkileri geriyor. Seçim atmosferine giren Türkiye'de gerilimi artıran ırkçı Paludan'ın Rusya ile ilişkileri İsveç ve Danimarka basınında masaya yatırılırken bugün de Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, güvenlik nedeniyle bir günlüğüne kapalı olacağını açıklandı


Hollanda ve İngiltere'nin ardından Almanya da İstanbul Başkonsolosluğu'nu 'güvenlik endişesi sebebiyle' kapattığını duyurdu.

Konsolosluğu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkonsolosluğumuz güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat) kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için verilen randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" mesajı yer aldı.

HOLLANDA'NIN TÜRKİYE KARARI

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, 'olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit' gerekçe gösterilerek geçici süreyle ziyarete kapatıldı. Başkonsolosluk'tan karara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu, 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılacaktır."

İNGİLTERE VATANDAŞLARINI UYARDI

İngiliz vatandaşlarının 2022 yılında Türkiye’ye 3 milyon 330 binden fazla ziyaret gerçekleştirdiği ve çoğu ziyaretin sorunsuz geçtiğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşlarından artan terör riski nedeniyle dikkatli olmaları ve festival dönemleri de dahil olmak üzere yabancı uyrukluların rağbet ettiği kalabalık yerlerde tetikte olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada “Batılı ülke vatandaşlarının, özellikle büyük şehirlerde, saldırıların hedefi olma veya saldırılara maruz kalma ihtimali bulunmaktadır. Şu anda İstanbul’da kiliselere, sinagoglara, Büyükelçiliklere/Konsolosluklara ve Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere yönelik terör saldırıları tehdidi artmış durumdadır. İstanbul’daki İngiliz Başkonsolosluğu da şu anda önlem olarak halka açık değildir. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalı ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymalarını, medyada çıkan haberleri takip etmelerini ve güncel uyarıları takip etmelerini önermekteyiz” denildi.

Anahtar Kelimeler:
KonsoloslukVize
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