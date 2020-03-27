Almanya Sağlık Bakanı'ndan endişeli açıklama

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede koronavirüs yüzünden zor günlerin daha tam gelmediğini, hasta ve ölü sayısının ilerleyen günlerde çok daha artmasını beklediklerini ifade etti.

YAŞAR KAÇMAZ / ALMANYA

Bugünkü mevcut durumu ‘fırtına öncesi sessizlik’ olarak niteleyen Spahn, “Önümüzdeki haftalarda neler olacağını, ne tür gelişmeler yaşanacağını kimse bilmiyor” dedi.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Spahn, hiç kimsenin gelecek haftalarda nelerin yaşanabileceğini öngöremediğini vurgulayarak, bu krizde önemli olanın Kovid-19 salgınının yayılma hızının yavaşlatılması ve yoğun bakımlardaki yatak sayısının artırılması olduğuna dikkati çekti.

"TESTTE SINIRLI KAPASİTEMİZ VAR"

Almanya’nın haftada 300 ila 500 bin virüs testi yapma imkanının bulunduğuna işaret eden Spahn, bunun uluslararası kıyasa göre yüksek bir rakam olduğunun altını çizdi. Spahn, “Çok fazla test yapmak istiyoruz ancak daha spesifik olarak test yapmak istiyoruz. Vatandaşların enfekte olup olmadıklarını bilmek istemeleri anlaşılabilir bir şey. Ancak sınırlı kapasite var.” ifadelerini kullandı.

"9 Mart’tan bugüne kadar 410 bin Kovid-19 testi yapıldı”