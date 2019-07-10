Amerika'dan S-400'ler için CAATSA ile tehdit etti

Amerika'dan S-400'ler için yaptırımla tehdit etti



Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda NATO müttefiki ABD'den yaptırım tehditlerine bir yenisi daha eklendi.

Rusya'nın Türkiye'ye sevk etmek için havalimanında uçaklara yüklemeye başladığı S-400 bataryaları için, Ankara teslim almak son hazırlıkları yaparken, ABD yeni yaptırımlarla tehdit etti. Ankara'ya CAATSA dışı yaptırımlar ima eden ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında detaya girmedi.

ABD Dışişleri sözcüzü Ortagus yaptığı açıklamada "Türkiye’nin S400’leri teslim alacağını duyduk. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.Ortagus, “ABD’nin, Türkiye’ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi.

Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak” dedi.

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre’den geçtiğini hatırlatan Ortagus, “CAATSA yaptırımları tasarısı Kongre’den geçti. Sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır” ifadelerini kullandı.

CAATSA NEDİR?

ABD’nin düşmanı sayılan kişi ve kurumlara uygulanan bir dizi yaptırım rejimini içeren yasa CAATSA ile ABD, Türkiye’de ve Rusya’daki S400 anlaşmasına imza atan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayabilecek.

ABD benzer bir yaptırımı İran’daki nükleer krizde kullanmış ve İran’ın dini lideri Hamaney’e kadar birçok yetkiliye yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

Kaynak Yeniçağ: ABD S-400 için açık tehdit etti

