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Ankara ağırdan almıştı | NATO'nun İsveç ısrarı

Türkiye, İsveç'in NATO'ya tam üyelik süreciyle ilgili tavrı Brüksel'i telaşlandırıyor. Türkiye'nin ağırdan aldığı süreç konusunda Genel Sekreter Stoltenberg'i harekete geçirdi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 18:39
Ankara ağırdan almıştı | NATO'nun İsveç ısrarı






Ankara ağırdan almıştı | NATO'nun İsveç ısrarı


Türk düşmanı terör örgütlerinin yıllarca üslendiği İsveç'in NATO'ya tam üyelim süreci Ankara'nın engeline takıldı. TBMM engelini aşmaya çalışan İsveç hükümetine NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den destek geldi. Stoltenber, Türkiye'nin İsveç'in ittifaka katılımı için onay vermesinin "zamanının geldiğini" söyledi.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in duraklayan üyelik teklifini "mümkün olan en kısa sürede" onaylaması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg yaptığı açıklamada, "İsveç vaat ettiklerini yerine getirdi ve şimdi Türkiye'nin katılım sürecini tamamlama zamanı geldi" dedi.

Stoltenberg, "Onay sürecinde daha fazla hız görmek isterdim, bu bir sır değil. Bu süreci tamamlamalarını istiyorum ve bunu birçok kez dile getirdim" sözlerini açıklamasına ekledi.

TÜRKİYE VE MACARİSTAN ONAYLAMADI

Üyelik başvurusunun üzerinden 18 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen İsveç'in ittifaka katılmasını henüz onaylanmadı. 

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi ekim ayında TBMM Dışişleri Komisyonuna sevk edilmişti.

Ancak TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülmeye başlanan katılım protokolüne ilişkin müzakerelerin 16 Kasım'da ertelenmesine karar verilmişti.

Macaristan ise, mecliste üçte iki çoğunluğa sahip olan iktidar partisi üyelerinin toplantıya gelmemesi üzerine İsveç’in NATO’ya katılımının onaylanmasına ilişkin oylama ertelenmişti.


 

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NATOİsveçNATO üyeliği
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