Aşırı hız yapan aracın direksiyonunda köpek çıktı



Sosyal medya efsanesi sürücü koltuğunda oturan köpek görselleri gerçek oldu. Direksiyon başındaki köpek hız ihlali yaptı, trafik denetlemesinde yakalandı.

Hız denetimi yapılan yolda limitlerin üzerine çıktığı için kayda alınan aracın direksiyonu başında bir köpeğin olduğu görüldü. Fotoğrafta araç içinde bir insanın olmaması görenleri hayrete düşürdü.

Slovakya'nın Trnava bölgesindeki polis memurları, bir hız kamerası tarafından çekilen görüntülerde Skoda Kamiq marka bir aracın direksiyonunda kahverengi bir av köpeğinin oturduğunu gördüler. Köpek her şeyi kontrol altında tutuyor gibi görünüyordu ve araçta insan yolcu olduğuna dair herhangi bir belirti olmadan küçük SUV'u kamuya açık yollarda sakince kullanıyordu.

OLAY KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ

Bu gizem birkaç dakika sonra bir polis devriyesinin köpek tarafından kullanıldığı anlaşılan Skoda Kamiq'i Sterusy köyünde hız sınırının 10 km/s üzerinde seyrederken yakalamasıyla çözüldü. Aracın 31 yaşındaki erkek sahibi başlangıçta köpeğinin beklenmedik bir şekilde kucağına atladığını iddia etti. Ancak video görüntüleri bu açıklamayla çelişiyordu.

Adamın sadık dostu, sahibinin yanlış davranışını anlayamadı ve memurları trafik kurallarını ihlal ettiği için ceza kesmeye sevk etti.



SÜRÜCÜLER UYARILDI: 'YOLA ÇIKMADAN ÖNCE...'

Araç sahibine hız yaptığı için mi yoksa evcil hayvanını hareket halindeki bir araçta uygun şekilde sabitlemeyi ihmal ettiği için mi ceza kesildiği öğrenilemedi. Her durumda, bu tür davranışlar direksiyon başında kabul edilemez, çünkü evcil hayvanlar eğitimleri ne olursa olsun bir aracı bağımsız olarak kontrol etmemelidir.

Sürücü içgüdüsüne sahip bir köpeğe ilk kez rastlamıyor olsak da bu kesinlikle sık rastlanan bir manzara değil. Policia SR Trnavsky Kraj görevlileri ayrıca "küçük bir hayvanın bile araç kullanırken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabileceğini" vurgulayarak, sürücüleri yola çıkmadan önce evcil hayvanlarının araç içinde her zaman uygun şekilde sabitlendiğinden emin olmaya çağırdı.



