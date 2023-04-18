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Atina'dan ilk kez mantıklı teklif | Birlikte çalışalım

18 Nisan 2023 Salı 21:30
Atina'dan ilk kez mantıklı teklif | Birlikte çalışalım

Atina'dan ilk kez mantıklı teklif | Birlikte çalışalım


Ege ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki yüksek tansiyon düşebilir mi? Atina, Ankara'nın yıllardır 'Bölgede ortak çıkarlarımıza odaklanalım' çağrısına, ilk kez 'Birlikte çalışalım' yanıtını verdi.


Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman çatışmanın eşiğine gelen Ege ve Akdeniz'deki gerilim iki ülkedeki seçim havası sürecinde yumuşama ortamına doğru gidiyor. İlk iki ülke seçim öncesi gerginliği tırmandırmak yerine kendi seçmenlerine uzlamşam mesajları vermeyi tercih ediyor. Yunanistan'ın iki ülke arasında anlaşmazlık yaşanan Ege Denizi'nde enerji projelerine katılma fikrini ortaya atmasına yetecek kadar azaldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin azaldığı bu anı iki ülkenin iyi değerlendirmesi ve faydalanması gerektiğini söyledi.


Yunanistan'ın devlet televizyonu ERT'ye konuşan Dendias, her iki tarafın da seçimlerden sonra oturup potansiyel olarak kârlı enerji projeleri için kavga etmek yerine bunları paylaşma olasılığını tartışması gerektiğini belirtti.

Erdoğan ve Miçotakis için önemli bir sınav niteliği taşıyan Mayıs seçimleri öncesinde Dendias, her iki liderin de seçim yarışını kazanacağını öngererek "Yunanistan ve Türkiye arasındaki mevcut yakınlaşma sürecinde işbirliği fırsatının heba edilmemesinin önemini" vurguladı. 

The National Herald gazetesinde yer alan habere göre, Dendias, iki ülke arasındaki istikrarlı durumun kolaylıkla yeniden istikrarsızlaşabileceğini ve bunun da siyasi atmosferi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Haberde, her iki ülkenin de İsrail, Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerini kapsayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'ndan elde edilecek potansiyel gelirle ilgilendiği yer alırken, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ve Yunanistan'da yaşanan tren kazasının ardından iki ülke arasındaki soğuk ilişkilerde bir çözülme yarattı" denildi.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanATİNAAkdenizAnkara
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