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ATM'lere canlı sazan balığı astı tutuklandı

Amerikalı Protest bir genç kendi ülkesinde başlattığı bankaların ATM'lerine canlı balık asma eylemi cezaevine girmekle sonuçlandı

31 Ocak 2024 Çarşamba 13:13
ATM'lere canlı sazan balığı astı tutuklandı






ATM'lere canlı sazan balığı astı tutuklandı


Sosyal medya fenomeni olmak için başlattığı protest eylemi cezaevi ile sonuçlandı. Bankaların ATM cihazlarına yeni tutulmuş sazan balıklarını asan ve ağzına sigara koyan Fish_Bandit84 adlı genç dünyanın değişik ülkelerinde de benzer eylemleri gerçekleştirerek görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlamıştı.


ATM'lere 'sigara içen balık' bantladı: Tutuklandı: ABD'de ATM makinelerine "sigara içen balık" bantlayan kişi tutuklandı. Tutuklanan kişinin sosyal medya hesabında kendini "Balık Eşkıyası" olarak adlandırdığı ve biyografisine "Yaşa, gül, ATM'lerde balık tut" yazdığı görüldü.


Sosyal medya platformu Instagram'da kullanıcı adı "fish_bandit84" (Balık Eşkıyası) olan bir genç, ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Provo kentinde ATM'lere ve kamu malı diğer nesnelere balık bantladığı için tutuklandı.

ABD basındaki haberlere göre, 17 yaşındaki genç bu tuhaf eylemlerini bir yıl boyunca defalarca kez gerçekleştirdi. Bu eylemlerden bazılarını uluslararası alanda da yaptı ve çektiği videoları Instagram hesabında yayımladı. Instagram biyografisine "Yaşa, gül, ATM'lerde balık tut" yazdı. 

Bir Instagram videosunda Tokyo'daki bir metro istasyonunda bir ATM'ye bantlanmış balığı paylaşarak, paylaşımına "Uluslararası boyuta gidiyoruz" diye yazdı. Şüpheli genç, eylemlerinde alabalık, levrek, yayın balığı, sazan gibi çeşitli balıkları kullandı. Bir balığın ağzında sigara da vardı.

Şüpheli, son olarak bir alabalığı Provo polis arabasına bantladıktan sonra tutuklandı. 


 

Anahtar Kelimeler:
BalıkSazan BalığıATM
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