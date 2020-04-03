BM Genel Sekreteri Guterres'ten acil ateşkes çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres Covid-19 salgını süresince ateşkes çağrısında bulundu



Koronavirüs dünyayı kuşattı, 3 Nisan'a kadar 54 bin kişinin can verdiği salgında BM Genel Sekreteri António Guterres'ten önemli çağrı

BM Genel Sekreteri koronavirüsle mücadele devam ederken, tüm dünyaya çağrıda bulunarak halen devam eden savaş ve çatışmaların acilen durdurulmasını istedi. Guterres'in gece yayınladığı çağrı metni sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. António Guterres çağrısında şunları söyledi:

Dünyamız ortak bir düşmanla karşı karşıya: COVID-19. Bu virüs ne ulus, ne etnik köken, ne mezhep ne de inanç tanıyor. Herkese amansızca saldırıyor.

Bu esnada silahlı çatışmalar da tüm dünyayı kırıp geçiriyor.

En ağır bedeli savunmasız durumda olan kadınlar ve çocuklar, engelliler, toplum dışına itilenler ve yerinden edilenler ödüyor. COVID-19’un yol açtığı yıkıcı kayıplardan etkilenme riskini en fazla taşıyanlar da onlar.

Savaşın yerle bir ettiği ülkelerde sağlık sistemlerinin çöktüğünü unutmayalım.

Sayıları zaten az olan sağlık çalışanları sık sık hedef alınıyor. Mülteciler ve şiddetli çatışmalar yüzünden yerinden edilmiş diğerleri ise iki kez savunmasız durumdalar. Virüsün şiddeti savaşın anlamsızlığını ortaya koyuyor.

Bu nedenle bugün Dünyanın dört bir yanında hemen küresel ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyorum.