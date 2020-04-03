Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

BM Genel Sekreteri Guterres'ten acil ateşkes çağrısı

Koronavirüs dünyayı kuşattı, 3 Nisan'a kadar 54 bin kişinin can verdiği salgında BM Genel Sekreteri António Guterres'ten önemli çağrı

03 Nisan 2020 Cuma 11:53
BM Genel Sekreteri Guterres'ten acil ateşkes çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres Covid-19 salgını süresince ateşkes çağrısında bulundu


Koronavirüs dünyayı kuşattı, 3 Nisan'a kadar 54 bin kişinin can verdiği salgında BM Genel Sekreteri António Guterres'ten önemli çağrı

BM Genel Sekreteri koronavirüsle mücadele devam ederken, tüm dünyaya çağrıda bulunarak halen devam eden savaş ve çatışmaların acilen durdurulmasını istedi. Guterres'in gece yayınladığı çağrı metni sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. António Guterres çağrısında şunları söyledi:

Dünyamız ortak bir düşmanla karşı karşıya: COVID-19. Bu virüs ne ulus, ne etnik köken, ne mezhep ne de inanç tanıyor. Herkese amansızca saldırıyor.

Bu esnada silahlı çatışmalar da tüm dünyayı kırıp geçiriyor.

En ağır bedeli savunmasız durumda olan kadınlar ve çocuklar, engelliler, toplum dışına itilenler ve yerinden edilenler ödüyor. COVID-19’un yol açtığı yıkıcı kayıplardan etkilenme riskini en fazla taşıyanlar da onlar.

Savaşın yerle bir ettiği ülkelerde sağlık sistemlerinin çöktüğünü unutmayalım.

Sayıları zaten az olan sağlık çalışanları sık sık hedef alınıyor. Mülteciler ve şiddetli çatışmalar yüzünden yerinden edilmiş diğerleri ise iki kez savunmasız durumdalar. Virüsün şiddeti savaşın anlamsızlığını ortaya koyuyor.

Bu nedenle bugün Dünyanın dört bir yanında hemen küresel ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyorum.

Koronavirüs 1 milyon kişiye bulaştı | Ölü sayısı 52 bini geçti
Koronavirüs 1 milyon kişiye bulaştı | Ölü sayısı 52 bini geçti
Koronavirüs son dakika | 79 can kaybı 415 vatandaşımız iyileşti
Koronavirüs son dakika | 79 can kaybı 415 vatandaşımız iyileşti
Koronavirüslü hasta ile otobüste yolculuk yapan 50 kişi aranıyor
Koronavirüslü hasta ile otobüste yolculuk yapan 50 kişi aranıyor
Alper Sesli covid-19'un etkilerini değerlendirdi | Eğlence sektörü destek bekliyor
Alper Sesli covid-19'un etkilerini değerlendirdi | Eğlence sektörü destek bekliyor
Asfaltta dansözlü doğum günü kutlamasına korona cezası
Asfaltta dansözlü doğum günü kutlamasına korona cezası
Kırmızı göz koronavirüs habercisi mi?
Kırmızı göz koronavirüs habercisi mi?
Koronavirüse karşı sağlıklı uyku şart!
Koronavirüse karşı sağlıklı uyku şart!
Penti'den kadın sağlık çalışanlarına destek
Penti'den kadın sağlık çalışanlarına destek
Anahtar Kelimeler:
BMKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya Sağlık Bakanı'ndan endişeli açıklama
Almanya Sağlık Bakanı'ndan endişeli açıklama
Amerika'da kanlı hafta sonu, silahlı terörist 20 kişi öldürdü 
Amerika'da kanlı hafta sonu, silahlı terörist 20 kişi öldürdü 
Putin'den Türk vatandaşlarına vize kaldırma talimatı
Putin'den Türk vatandaşlarına vize kaldırma talimatı
Ermenistan'da açlık isyanı, yoksulluk hızla yaygınlaşıyor
Ermenistan'da açlık isyanı, yoksulluk hızla yaygınlaşıyor
Rusya'yı sarsan olay | 2 alkolik, Putin'i havaya uçurmak istemiş
Rusya'yı sarsan olay | 2 alkolik, Putin'i havaya uçurmak istemiş
Sosyal Medya fenomeni genç kıza korkunç infaz
Sosyal Medya fenomeni genç kıza korkunç infaz
Dalaman Londra uçağında ırkçı saldırı 
Dalaman Londra uçağında ırkçı saldırı 
Doğu Türkistan için 22 ülkeden Çin yönetimine ortak mektup
Doğu Türkistan için 22 ülkeden Çin yönetimine ortak mektup
Ayı otomobil kaçırdı, kaza yaptı şehir karıştı
Ayı otomobil kaçırdı, kaza yaptı şehir karıştı
Amerika'dan S-400'ler için CAATSA ile tehdit etti
Amerika'dan S-400'ler için CAATSA ile tehdit etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim