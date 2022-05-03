BULTÜRK Türk Dünyası’nı Birleştirdi



Balkan Türkleri ve özellikle Bulgaristan Türklüğü konusunda çalışmalarıyla göz dolduran ve adından sıkça söz ettiren Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) tarafından düzenlenen iftar programıyla Türk Dünyası’nın Türkiye’deki temsilcileri ve aksakalları bir araya geldi.

‘BULTÜRK yönetiminden Türk Dünyası’na bir vefa örneği’ olarak katılımcıların dile getirdiği gecede BULTÜRK - BGSAM (Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından yapılan Türk Dünyası’na AHDE VEFA ve Hizmeti Geçenleri iftar sofrasında buluşturdu.

BULTÜRK yönetimi adına Genel Başkan Rafet Ulutürk, Türk Dünyası Duayenlerine, Evlâd-ı Fatihanlara ve BULTÜRK Derneği’ne hizmet vermiş olanlara ve BULTÜRK Gençleri’ne de olmak üzere üç kategoriye kupa ve takdir belgeleri takdim etti.

TÜRK DÜNYASI BAYRAMPAŞA’DAYDI

BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk gece ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Adeta bir AHDE VEFA denizinde Türk Dünyası, Evlad-ı Fatihan ve geleceğin liderlerini bu denizde buluşturduk.

Gerçekten de burada yağmurlar gibi dağlara düşen damlalar çağlayarak derelere, nehirlere, denizlere ve okyanuslarda buluşurcasına bu akşam Türk Dünyası Okyanusu’nu Bayrampaşa’da buluşturduk.

Osmanlı hinterlandından ve Turan’dan insan unsurunun tamamının temsilcileri Bayrampaşa’da bu gece hepsi bir aradalardı. Bayrampaşa ilk defa Yakutya’dan Afganistan’a, Doğu Türkistan’dan Kafkaslar’a ve Balkanlara kadar burada buluştular. Türk Dünyası’nın adeta bir miniyatürü Bayrampaşa’da bir aradaydı” dedi.

KURUCU BAŞKANLA BAŞLADI

İftar programına BULTÜRK’ün kurucu başkanı Prof. Dr. Hayati Durmaz’ın konuşmasıyla gece başladı.

Ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner canlı bağlantı ile programa katılırken, konuşmasında; “Tüm Bulgaristan Türkleri’nin ve Türk Dünyasından gelen tüm dostlarımızın Bayrampaşa’da bir araya gelmesini kutluyor ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!” diyorum şeklinde konuştu.

Ardından Ankara’dan gelen Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup ÖMEROĞLU konuşma yaptı. Konuşmasında BULTÜRK Başkanı Sayın Ulutürk ile daha 25 yıl önce Dünya Türk Gençler Birliği Başkanlığı yaptığı dönemden tanıştıklarını ve bu güne kadar mücadelesini taktir ettiğini söyledi.

Ömeroğlu konuşmasında, “Rafet Bey, İstanbul’a geldiği günden beri de mücadelesine daha büyük şevkle devam etmektedir. Rafet Ulutürk Türk Dünyas’ının bir mücahididir. Bizleri de bu geceye davet ederek bizi çok onurlandırmıştır. İşte Türk Dünyası’nda eksik olan bu AHDE VEFA’yı bu gün burada BULTÜRK başlattı. İnşallah bu tür çalışmalar artar. Hayatta başarıların ödüllendirilmesinin gerekliliğini ifade etmek için ‘Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir’ sözü söylenmiştir. İnşallah bu değerlieri zayi etmeyiz” dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEKİ KARDEŞİNİZ

Gecede İstanbul Türk Dünyası’ndan sorumlu İstanbul Vali yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek Hanımefendin'ın yanı sıra Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, TRT İstanbul Eski Bölge Müdürü Abdülhamit Avşar, Yesevi Vakfı Başkanı ve Türk Dünyası’nın aksakalı Erdoğan Asliyüce olmak üzere İstanbul'daki Rumeli - Balkan ve Türk Dünyası’na yönelik çok sayıda sivil toplum teşkilatı ve siyasi parti temsilcisi katıldı. BULTÜRK Genel Sekreteri Gazeteci - Araştırmacı - Yazar ve BULTÜRK Kocaeli Temsilcisi Alptekin Cevherli’nin sunduğu programda, “Genel Başkanımız Sayın Rafet Ulutürk’ü Türk Dünyası’nı buluşturduğu için kutluyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi, Devletimizi daim etsin” dedi.



Ardından İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek konuşmasında, “Ben de bir Balkan Türk’ü olarak sorunlarınızı biliyorum. Benzer acıları benim ailem de çekti. Ama unutmayın İstanbul Valiliği’nde Bulgaristan Türkleri başta olmak üzere tüm Türk Dünyası için bir ablanız, bir kardeşiniz var tüm problemleriniz için buyurun, kapımız hepinize her zaman açıktır” dedi.

Daha sonra BULTÜRK Gençleri’ne taktir belgeleri sunuldu ve hep birlikte çekilen aile fotoğrafıyla gece nihayete erdi.





