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Çin zulmü sınırları zorluyor | Ayetleri yerlere serdiler 

Doğu Türkistan'da Nazi Toplama Kampları'nı yeniden hortlatan Çin yönetimi, Kelime-i Tevhid ve Kur’an ayetlerinin yazılı olduğu çinileri bir lokantanın girişine konulmasına göz yumdu.

14 Aralık 2021 Salı 11:00
Çin zulmü sınırları zorluyor | Ayetleri yerlere serdiler 

Çin zulmü sınırları zorluyor | Ayetleri yerlere serdiler 


Son 30 yıldır, Doğu Türkistan'a Çinli göçünü teşvik eden Pekin yönetimi, Uygur nüfusunu azınlık haline getirirken, yüz binlerce Uygur Türkü için önce zorunlu çalışma kampları oluşturdu, ardından toplama merkezleri inşa etti. Çin Anayasası'nı ihlal eden Pekin yönetimi, Doğu Türkistan'da şimdi de islami değerlere hakaret eden uygulamalara ağırlık veriyor.

Çin kontrolündeki Doğu Türkistan’da bir restoranın zemininin, Kelime-i Tevhid ve Kur’an ayetleri ayetlerinin olduğu çinilerle kaplanması dikkat çekti.

Uygur aktivistlerce paylaşılan görüntülerde, restoran olarak kullanılan mekanın zemininin, çok sayıda Kelime-i Tevhid ve Kur’an ayetleri ayeti içeren çinilerle kaplandığı görülüyor. Birçok masanın yerleştirildiği restoranda Çin vatandaşlarının bulunduğu göze çarpıyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Çin yönetimi daha önce de Doğu Türkistan’da birçok camiye ve dini mekana benzeri uygulamalarda bulunmuştu. Bölgede onlarca cami yıkılırken, çok sayıda cami de içkili restoranlara ve barlara çevrilmişti. Çin yönetiminin 2017’den itibaren Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine ait 8 bin 500 civarında cami, türbe ve kutsal sayılan mezarı yok ettiği Avustralya Stratejik Siyaset Enstitüsünün (Australian Strategic Policy Institute-ASPI) 24 Eylül 2020 tarihli “Kültürel silme” (Cultural Erasure) adlı raporunda ifade edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Doğu TürkistanUygur TürkleriÇinPekin
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