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Cumhurbaşkanlığı seçimine dünyanın ilgisi ne düzeyde

14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi gelişmelerini dünya izliyor.

20 Nisan 2023 Perşembe 17:30
Cumhurbaşkanlığı seçimine dünyanın ilgisi ne düzeyde

Cumhurbaşkanı Adayları Dünya Medyasında ne kadar yer buldu?

Cumhurbaşkanlığı adayları, sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da gündemde. MTM, Global Medya’da yoğun olarak haberlere konu olan siyasetçilerin, yansımalarını inceledi.

Medya Takip Merkezi (MTM)’nin profesyonel dijital medya çözümü DigiLUP platformunun, 196 ülke ve 187 dilde sağladığı tarama imkanıyla ulaşılan sonuçlara göre son 1 ayda, 100 bine yakın haberde Türkiye cumhurbaşkanı adayları yer aldı.
Seçimde aday olacak 4 siyasetçi; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan ile ilgili en fazla haber yayınlanan ülkeler arasında, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Almanya bulunuyor.

En fazla haber olan siyasetçi Erdoğan

Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, dünya medyasında en fazla haberde yer alan siyasetçi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili, yurtdışında yayın yapan internet sitelerinde 65 bin 100 adet haber yayınlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, global medya yansımalarında, 11.200 habere konu olarak, 2. Sırada yer aldı. Kılıçdaroğlu ile ilgili, en fazla ABD, Yunanistan ve Almanya’da yayın yapan internet siteleri haber yayınladı.

2023 seçimlerinde aday olacak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dünya medyasında konuşulan bir diğer siyasetçi oldu. İnce ile ilgili, 2 bin 600 haber yayınlandı.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise 1.900 habere yansıdı. Oğan, ABD, Rusya ve Almanya’da yayın yapan internet sitelerinde öne çıktı ve Rusya’da en fazla haber olan ikinci siyasetçi oldu.

Profesyonel dijital medya çözümü DigiLUP platformunun 187 dilde tarama yapabilme teknolojisiyle ulaşılan sonuçlara göre, İngilizce dilinde yayınlanan haberlerin yanı sıra; Yunanca, Arapça, Almanca ve Rusça haberler de öne çıktı.
 

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Seçim 2023DünyaSeçim
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