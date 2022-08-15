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Darısı başımıza! İskoçya karar aldı | Kadın hijyen ürünleri ücretsiz olacak

Kadınların hijyen şartları gereği ihtiyacı olan ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlamak için bir süredir talep edilen Kadın Hijyen Ürünlerinin kamu tarafından ücretsiz verilmesi İskoçya'da hayata geçti. Artık belediye ve eğitim kurumları hijyen ürünlerini herkese ücretsiz olarak sunacak.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:16
Darısı başımıza! İskoçya karar aldı | Kadın hijyen ürünleri ücretsiz olacak

Kadın Hijyen Ürünleri yasasını ilk çıkaran ülke İskoçya oldu. Buna göre ihtiyacı olan herkese hijyenik ürünlerin sağlanması yasal zorunluluk haline getirildi. Tüm belediye ve eğitim kurumları isteyen her kadına bu ürünleri ücretsiz olarak sağlamakla yükümlü olacak.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre İskoç Parlamentosu tarafından dün onaylanan Kadın Hijyen Ürünleri Yasası'na göre, ihtiyacı olan herkese ücretsiz hijyenik ürünler sağlanması, yetkililer için yasal bir zorunluluk haline getirildi.

Ücretsiz hijyenik ürünler sağlamak için 2018'de ülke çapında kampanya başlatarak yasanın temellerini atan İskoç İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Monica Lennon, bu yasanın regl olan herkesin yaşamı için büyük farklılık olacağını belirtti.

Lennon, birkaç yıl önce parlamentoda açık açık tartışılamayan menstrual döngü konusunun ana bir akım olduğunu, İskoç Parlamentosu üyelerinin bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu; kullanılan ürünlerin ve sürdürülebilirliğin yanı sıra bu yasanın, menapoz ve endometriozisi de kapsadığını söyledi.

Ülke çapındaki kampanya, kuzeydeki birkaç yerel konseyin kadın vatandaşlara ücretsiz hijyenik ürünler sağlamasından sonra başlatıldı.

Bununla birlikte, Lennon'un hareketi halk desteği aldı ve İskoç Parlamentosu, 2020'de üyelerinin oy birliğiyle bunu yasalaştırmayı onayladı.

Kadın hijyen ürünlerindeki yetersizliğin önüne geçilmesine önemli bir etkisi olacak yasanın, 2020-2021'de Covid-19 salgını boyunca bu ürünlerin eksikliği yaşayan birçok kadına yardımcı olması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 15.08.2022 22:41
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