Deprem Amerika'yı sarstı | Kaliforniya 7.1 ile sallandı

Güneş tutulmasının ardından Amerika kıtasında peş peşe gelen şiddetli depremler korkutuyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin neden olduğu hasar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.. Sarsıntı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı Los Angeles ile 160 mil uzakta Nevada'nın komşu eyaletinde Las Vegas'a kadar uzak bir noktaya kadar hissedildi. Son 20 yılın en büyük depremi olarak kayıtlara giren sarsıntı fırtınasının 3 gün önce başladığı ve binden fazla depremin hissedildiği duyruldu.

San Andreas Fayı üstünde yer alan Kaliforniya’daki deprem yüzünden ana yollarda derin çatlaklar ve gaz iletim hatlarında sızıntıların olduğu uyarısı geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi.

DHA'nın haberine göre; bu deprem, son 3 gün içinde gerçekleşen üçüncü deprem olarak kaydedilirken, binlerce artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.