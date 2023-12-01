Dünyayı güneş fırtınası vuracak | İnternet kesilebilir

Bilim insanları son yılların en şiddetli güneş fırtınası konusumnda uyarı yayınladı. Hava olayları uzmanları, TSİ ile gece yarısına doğru dünyayı vuracak şiddetli bir güneş fırtınasının İnternet, radyo ve GPS hizmetlerinde sorunlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzay hava durumu fizikçisi Dr. Tamitha Skov, koronal kütle atımı (CME) olarak da bilinen 'güneş fırtınası'nın, Dünya'nın manyetik alanına müdahale edebileceğini, bunun da dünyanın bazı bölgelerinde GPS, radyo ve İnternet gibi iletişim hizmetlerini etkileyebileceğini; ayrıca göz kamaştırıcı kuzey ışıklarını tetikleyebileceğini söyledi.

G3+ KOŞULLARI NEDİR?

Güneş fırtınaları birden beşe kadar derecelendirilir ve beş en şiddetli derecedir.

G3 derecelendirmesi, güneş fırtınasının uydu navigasyonu ve radyo navigasyonu için sorunlara neden olacak kadar güçlü olabileceği anlamına gelir.

Yourweather.com'a göre bir G3 güneş fırtınası, "Elektrik şebekelerinde güç dalgalanmalarına, elektrik şebekesi kontrolünde zorluklara, uydu navigasyonu üzerinde etkilere ve normalden daha düşük enlemlerde görülebilen kuzey ışıklarına neden olabilir."

ABD'Lİ KURULUŞTAN AÇIKLAMA

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) yaptığı güncellemede, "Halkın endişelenmesine gerek olmadığını ve altyapı operatörlerinin, olası etkileri azaltmak için harekete geçmeleri konusunda bilgilendirildiğini" söyledi.



