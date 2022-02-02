Erivan - İstanbul arası direk uçuşlar başladı



Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinde ilk önemli gelişme. Erivan ile İstanbul arasında uçuşlar yeniden başladı.



Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ilk uçuşu yapan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta 64 yolcu bulunuyor.

'ın başkenti Erivan'dan İstanbul'a ilk uçuşu gerçekleştirecek Fly One Havayolları'na ait uçak 64 yolcusuyla yerel saatle 18.00'da Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan havalandı. İlk uçuş öncesi yolcular bilet ve bagaj işlemleri için check-in kontuar noktalarına geldi.

Bu arada İstanbul'a gelecek yolcular Erivan Zvartnots Havalimanı'nda Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi.

Erivan seferini yapacak uçak saat 19.40'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. Bugün itibariyle karşılıklı seferler kapsamında aynı uçak 3F476 sefer sayısıyla 30 yolcusuyla 20:40’da İstanbul Havalimanı'ndan Erivan’a hareket edecektir. Pegasus Havayollarının PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35’te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapacak olup, Erivan’a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35’de iniş yapacaktır. PC-551 sayılı dönüş seferi 06:50’de Erivan’dan kalkacak olup, 07:55’de Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapması planlanıyor.

ERİVAN'DAN GELEN İLK UÇAK İSTANBUL'A İNDİ

Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ilk uçuşu yapan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta 64 yolcu bulunuyor.

