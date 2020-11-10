Erivan karıştı, Paşinyan kaçtı | ASALA yanlıları terör estiriyor

Ermenistan teslim oldu, Erivan karıştı

Ermenistan ordusunun ağır yenilgisinin ardından Karabağ'da kazanılan tarihi zaferin ardından Erivan karıştı, binlerce kişi Başbakanlık binasını basmaya kalktı. Erivan'daki gösterilerin ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın özel bir uçakla önce Soçi'ye, daha sonra da Fransa'ya kaçtığı iddia ediliyor.

PARLAMENTO BAŞKANINI LİNÇ ETTİLER

Erivan'daki karışıklık gece yarısı daha da şiddetlendi. Ermeni terör örgütü ASALA artıkları araçlarla Erivan sokaklarında terör havası estirdi. Ermenistan Parlamento Başkanı'nın da içinde bulundu bir araç kesildi. Önceki gün Karabağ'da şehit düşen Azerbaycan askerlerinin naaşlarına insanlık dışı görüntüleri yayınlayan Alen Simonyan'ın linç edildiği ortaya çıktı.

Başkent Erivan’da üst düzey bir kortej durdurularak bir Jeep tahrip edildi. Konvoydaki ASALA terör örgütü amblemine dikkat!#Karabag pic.twitter.com/uqleF9u7sr — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) November 10, 2020

Dağlık Karabağ'da 30 yıllık işgal ve milyonlarca Azerbaycan Türkü'ne yaşatılan zulüm sona eriyor. Moskova anlaşması ile Azerbaycan ordusu karşısında diz çöken Ermenistan yönetimi yenilgiyi kabul ederken, başkent Erivan gece yarısı karıştı.

Başbakan Paşinyan ekibi ve Savunma Bakanlığı'nı protesto eden göstericilere polis müdahale etti. Ermeni polisi ile silahlı askeri birlikler Başkent Erivan'da bulunan yabancı temsilcilikler önünde önlemlerini yoğunlaştırdı.

PAŞİNYAN VİDEO KONFERANSA KORKUTAN KATILMADI

Gece yarısı Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile birlikte video konferansa katılması beklenen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, toplantıya katılmaktan son anda vazgeçti. İmzayı kamuoyu önünde atmaktan kaçınan Paşinyan'ın acınası durumunu, İlham Aliyev, tüm dünyaya ifşa etti.