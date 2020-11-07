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Ermeni teröristler Azerbaycan konsolosluğuna saldırdı

Ermeni teröristler Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu'na silahlı saldırı düzenledi. 

07 Kasım 2020 Cumartesi 20:51
Ermeni teröristler Azerbaycan konsolosluğuna saldırdı

Ermeni teröristler Azerbaycan konsolosluğuna saldırdı


Uluslararası terörizmin eli kanlı öncüsü ASAL artıkları Ukrayna'da yeniden hortladı. Azerbaycan Harkov Fahri Konsolosluğu silahlı saldırıya uğradı.Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. 25 Ekim'de de Estonya'nın Talinn kentinde, Azerbaycan ve Türkiye'nin büyükelçiliklerine domuz başı ile provokasyon yapılmıştı


Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu'na saat 02:30 civarında gerçekleştirilen saldırıda, konsolosluğa 6 el ateş açıldı.

Saldırıda pencereler ve kapı kırıldı. Kimse olmadığı için zarar gören olmadı. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi. Saldırganların ellerinde susturuculu tabancaya benzer silah görüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan'ın yurt dışındaki diplomatik misyonlarına son zamanlarda radikal Ermeni güçleri tarafından tehditler göz önüne alındığında, Harkov'daki Fahri Konsolosluğumuza yönelik bu saldırı, bu bağlamda değerlendirilmeli" denildi.


TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİKLERİNE DOMUZ BAŞI İLE ERMENİ PROVOKASYONU

25 Ekim'de de Estonya'nın başkenti Tallinn'de Azerbaycan ve Türkiye Büyükelçilikleri karşısında provokasyon yapılmıştı. Hem 2 büyükelçilik hem de Tallinn'deki İslam Merkezi'nin önüne domuz başı koyuldu.  İslam Merkezi'nin güvenlik kamerası, maskeli bir kişinin elindeki poşetten domuz bağı çıkararak merkezin önüne koyduğunu kayda almıştı. 

Görgü tanıkları, eylemi gerçekleştirenlerin,  "Muhammed’e hediye" dediklerini aktarmıştı.

Son Güncelleme: 07.11.2020 20:54
Anahtar Kelimeler:
ASALATerörErmeni Terörü
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