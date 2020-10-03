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Ermenistan askerleri teslim oldu | Ağır kayıplar veriyor

30 yıldır Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı. Ermeni askerlerin perişan halleri kameralara yansıdı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 15:26
Ermenistan askerleri teslim oldu | Ağır kayıplar veriyor

Ermenistan askerleri teslim oldu | Ağır kayıplar veriyor


Terör örgütleri, paralı askerler desteğinde Karabağ ile birlikte Azerbaycan topraklarını 30 yıldır işgal altında tutan Ermenistan birlikleri ağır kayıplar verirken ilk teslim olanların görüntüleri ortaya çıktı. Perişan haldeki Ermeni askerlerinin ellerinde beyaz bayrak sallarken ayakta durmakta güçlük çektiği kameralara yansıdı. 


Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise işgal altından kurtarılan bölgelerde yeni askeri üsler kurulduğunu ve bölgeye takviye güçler gönderildiğini açıkladı. 5 günlük harekatın bedeli ise Erivan yönetimine pahalıya patladı. Halkı açlık ve sefaletle boğuşan, erkekleri ülkeden kaçmak için fırsat arayan Ermenistan'ın 5 günlük askeri araç kaybının maddi değeri 1.2 milyar dolar. Bin civarında askerinin cephe hattından cesedini bile alamayan Ermenistan ordusunun 3 binden fazla yaralıyı Karabağ'dan Erivan'a tahliye etmeye çalıştığı bildiriliyor. Kapanan Karabağ-Erivan karayolu yüzünden İran üzerinden takviye almaya çalışan Ermenistan'a, İran Türklerinin tepkisi sert olmuştu. 

İLERİ HAREKAT 4 KOLDAN SÜRÜYOR

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül´de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor.


PERİŞAN HALLERİ KAMERAYA YANSIDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

5 GÜNDE 1.2 MİLYAR DOLARLIK TEÇHİZATI YOK ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.
 

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanKarabağ
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