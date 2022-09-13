Ermenistan Laçin ve Kelbecer'e saldırdı, çatışmalar sürüyor
İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında ağır bir yenilgiyle anlaşma masasına oturmak zorunda kalan Ermenistan, ilan edilen ateşkesi bozdu.
Karabağ'da Kelbecer, Daşkesen ve Laçin'e ağır silahlarla saldırıya geçen Ermeni birliklerine, Azerbaycan ordusu misliyle karşılık veriyor. Sınır kesimine ağır silahlar ve çok sayıda asker takviyesi yapan Ermenistan ordusunun yeniden ağır kayıplar verdiği bildiriliyor.
Azerbaycan Ordusu'nun, saldırının düzenlendiği Ermeni cephe hatlarının çökertildiğini duyurdu. Erivan yönetimi saldırı sonrası sessizliğini korurken, Karabağ'ın tamamında kontrolün Azeri birliklerinin elinde olduğu açıklandı.