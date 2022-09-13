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Ermenistan Laçin ve Kelbecer'e saldırdı, çatışmalar sürüyor

Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Karabağ Savaşı'nın ardından ilan edilen ateşkes, yeniden ihlal edildi. Ermeni birlikleri Laçin ve Kelbecer'e ağır silahlarla saldırdı. Saldırı sırasında 4 Azeri mehmetçiği yaralandı.

13 Eylül 2022 Salı 00:43
Ermenistan Laçin ve Kelbecer'e saldırdı, çatışmalar sürüyor

Ermenistan Laçin ve Kelbecer'e saldırdı, çatışmalar sürüyor



İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında ağır bir yenilgiyle anlaşma masasına oturmak zorunda kalan Ermenistan, ilan edilen ateşkesi bozdu. 

44 günlük zafer yürüyüşünün ardından, Karabağ'da çizilen sınırları yeniden aşındırmaya çalışan Ermeni askerlerinin Rusya'nın desteğini istemeye hazırlandığını belirten güvenlik uzmanları, saldırının da "Erivan yönetimi antlaşma yükümlülüklerine uymamak için şartları zorladığı" görüşünde.
Karabağ'da Kelbecer, Daşkesen ve Laçin'e ağır silahlarla saldırıya geçen Ermeni birliklerine, Azerbaycan ordusu misliyle karşılık veriyor. Sınır kesimine ağır silahlar ve çok sayıda asker takviyesi yapan Ermenistan ordusunun yeniden ağır kayıplar verdiği bildiriliyor.

Azerbaycan Ordusu'nun, saldırının düzenlendiği Ermeni cephe hatlarının çökertildiğini duyurdu. Erivan yönetimi saldırı sonrası sessizliğini korurken, Karabağ'ın tamamında kontrolün Azeri birliklerinin elinde olduğu açıklandı.
 

Son Güncelleme: 13.09.2022 00:55
Anahtar Kelimeler:
ErmenistanKarabağAzerbaycanLaçinKelbecer
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