Ermenistan'da düşen Rus helikopteri | Yanlışlıkla vurulmuş



Ermenistan, Rusya'yı Karabağ'da işlediği insanlık suçlarına ortak edebilmek için çılgın provakasyonlara yöneliyor. Ermenistan sınırları içeresinde bir Rus savaş helikopterinin füze ile vurulmasının ardından Moskova yönetiminin alacağı tavar merakla beklenirken güvenlik uzmanları, füzeli saldırının Paşinyan yönetiminin tezgahı olabileceği görüşünde. İlerleyen saatlerde, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, helikopterin yanlışlıkla vurulduğu belirtilerek 'Gelişmelerden üzgünüz' ifadesi yer aldı.

16 Ekim'de Ermenistan Nahçıvan Ordubah'ı balistik füzeyle vurduğunda bile, işin hassasiyetini bilen Azerbaycan Ermenistan'a karşılık vermemişti.

Şimdi nereden çıktı bu helikopter düşürme olayı?

Akla zarar.

Azerbaycan'ın içten maniple edilme olasılığı var.

(-ki bu çok mümkün) — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) November 9, 2020

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Rus Mi-24 helikopteri Ermenistan'da Yeraskh köyü yakınlarında füze ile vurularak düşürüldü.

Olay, Pazartesi günü Moskova saatiyle 17.30'da, bir helikopterin bir konvoyla Azerbaycan sınırı yakınındaki 102. Rus askeri üssüne kadar eşlik ettiği sırada meydana geldi.

Mesajda, "Mi-24, MANPADS'ten yerden ateşe maruz kaldı. Füzenin isabet etmesi sonucunda, helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık bir alana düştü" deniyor.

Sonuç olarak, iki mürettebat öldü, biri orta derecede yaralı olarak tahliye edildi.102. Rus askeri üssünün komutanı, helikoptere ateş edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürütüyor.Savunma Bakanlığı'nın resmi temsilcisi Tümgeneral İgor Konashenkov, "Rus Mi-24 helikopteri, savaş bölgesi dışında Ermenistan Cumhuriyeti toprakları üzerindeki hava sahasında düşürüldü" dedi.

Rus helikopterinin vurulması olayının 27 Eylül'de çatışmaların yeniden başladığı Karabağ'daki şiddetlenmesinin arka planında gerçekleşti. Haftalardır Azerbaycan'da şehirleri kullanımı yasak silah ve füzelerle vurmaktan çekinmeyen Paşinyan yönetimi, ilan edilen ateşkesi de bozan taraf oldu. İşgal altında tuttuğu Azerbaycan şehirlerinden sökülüp atılan Ermenistan'ın çatışmalarda 8 binden fazla kayıp verdiği bildiriliyor.

Azerbaycan'ın NATO üyesi Türkiye tarafından aktif olarak desteklemesini yenilgilerde bahane olarak gösteren Erivan yönetiminin son saldırıda parmağı olabileceği bildiriliyor.

AZERBAYCAN: YANLIŞLIKLA DÜŞÜRÜLDÜ, ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıkladı.

Baku'dan yapılan açıklamada "Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Kesinlikle Rus tarafına yönelik bir şey değildi" ifadelerini kullandı.