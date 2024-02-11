F-16'lar için engel kalmadı | Satış resmileşti



S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle CAATSA yaptırımlarına maruz kalan Türkiye'nin, F-35 programından çıkarılmasıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin acil ihtiyacı olan savaş uçakları, ABD'nin insafına terk edildi. Türkiye hava kuvvetlerini modernize edebilmek için İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden yeni nesil savaş uçağı tedarik etmeye çalışırken, elindenik F-16 filolarını güçlendirmek için ABD yönetimi ile uzun süredir pazarlık ediyordu. ABD Kongresi'nde 15 gün önce askıya çıkarılan Türkiye'ye yönelik yeni savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışına onay veren karara itiraz gelmedi. İki haftalır sessiz kalma süresinin ardından karar kesinleşirken üretici şirket ile teslimat süreci konusunda görüşmelerin başlaması gerekiyor.

BÜYÜKELÇİ DUYURDU



ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye'nin F-16 satın almasının onaylanması kararı önemli bir adım olarak değerlendirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" ifadelerini kullandı.

