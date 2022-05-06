Factor100 Güneş Kreminin Diğerlerinden Farkı Ne?

Havaların ısınmasıyla beraber ülkemizde Güneş kremi kullanım oranı bir hayli artmış durumda. Kullanımı kolay ve gerçek koruma sağlayan Factor100 Güneş kremi ise gün geçtikçe artan olumlu kullanıcı yorumlarıyla dikkatleri üstüne çekiyor.

Güneş ışınlarından gelen zararlı UV ışınları, UV A ve UV B ışınları olmak üzere 2’ye ayrılır. UV A ışınları, Dünya yüzeyi yaklaşan UV ışınlarının yaklaşık %95’ini oluşturmaktadır. UV A ışınları pencere ve bulutlardan geçebilme özelliğine sahip oldukları için hava güneşli olmazsa dahi ciltte yaşlanma, kırışıklık ve koyu lekelere neden olabilirler. Ayrıca en agresif seyirli olan “malign melanom” dahil olmak üzere cilt kanserine de yol açabilirler. UV B ışınları ise Dünya yüzeyine yaklaşan ışınların %5’ini oluşturur. Bu ışınlar korumasız ciltlerde güneş yanığına neden oldukları için “yakıcı ışınlar” ünvanını almışlardır. Aynı zamanda UV B ışınları da UV A ışınları gibi cilt kanserine neden olan etkenlerden biridir. Factor100 Güneş kremi, içerdiği antioksidan E vitamininin birleşimi ile cildin doğal savunmasını güçlendirerek cildi bu zararlı ışınların etkilerinden korur. Bu görevi üstlenirken de komedojenik formül içermemesi sebebiyle cildinizin gözeneklerini tıkamaz.

Cildi sadece UV ışınlarının zararlarından korumakla kalmayan Factor100 Güneş kremi muhteşem bir nem dengesi sağlayarak altın rengi bir tene sahip olmanız için de yardımcı olur. Makyaj altı kullanıma elverişli olması sebebiyle sadece plajda güneşlenirken değil günlük kullanımda da cildinizi Güneş’in zararlı ışınlarından korumanıza imkan tanır. Cildinize iyilik yapmaya, ülke genelindeki çoğu eczanede bulunan Factor100 Güneş kremini temin ederek başlayabilirsiniz.

https://factor100.com.tr/ web adresini ziyaret ederek Factor100 Güneş kremi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.