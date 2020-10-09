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Havuzda bikini tartışması bir ülkeyi karıştırdı

Avusturya'yı karıştıran bikinili güneşlenme tartışması Türkiye'den bakılınca 'Derdin bu olsun' dedirtecek cinsten.

09 Ekim 2020 Cuma 08:24
Havuzda bikini tartışması bir ülkeyi karıştırdı

Havuzda bikini tartışması bir ülkeyi karıştırdı

Kendi evinin içinde bulundu siteye ait havuzda bikinisiyle yüzen ve sonra güneşlenen genç kadına güvenlik görevlisinin müdahalesi tüm ülkede tartışma konusu haline geldi.39 yaşındaki Kristy, apartmanın güvenlik görevlisiyle yüzleştiğinde havuz başında güneşleniyordu.

Kristy başına gelen olayı şöyle anlatıyor: 'Güvenlik yanıma geldiğinde bikinimle güneşleniyordum ve mayomun uygun olmadığını ve havuzda kalmak istersem gidip şort giymem gerektiğini söyledi. Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. İnanamadım.

Güvenlik görevlilerinin havuzlarda devriye gezmesi, kadınların bikini altlarına bakması ve uygun olup olmadığını düşünmesinin çılgınca olduğunu düşünüyorum. Onlara bu hakkı veren nedir? Erkekler için kural yok, bir kez bile gidip herhangi bir erkeğe uyarı yapıldığını görmedim. Erkekler slip mayo giymekte özgürdü ancak kadınların bikini altları uygun değil şeklinde uyarı yapılıyor.'


UYARI ALAN İLK KİŞİ O DEĞİL

Mayosunun çok açık olduğu ve şort giymesi gerektiği söylendiğinde şok olan Kristy görünen o ki uyarı alan tek kadın değil. Facebook'ta başından geçen olayı paylaşan kadına birçok hemcinsinden benzer mesajlar geldi.

TARTIŞMAYA BAŞBAKAN DA DAHİL OLDU

Bununla birlikte tartışma o kadar yankı uyandırdı ki konu Avustralya başbakanı Scott Morrison'a kadar ulaştı. Morrison, 'uyarı yapılması beni şaşırttı. Yine de kız babası olarak bazı kıyafet standartları olmasını uygun buluyorum' dedi.

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaBikini
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