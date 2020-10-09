Havuzda bikini tartışması bir ülkeyi karıştırdı
Kendi evinin içinde bulundu siteye ait havuzda bikinisiyle yüzen ve sonra güneşlenen genç kadına güvenlik görevlisinin müdahalesi tüm ülkede tartışma konusu haline geldi.39 yaşındaki Kristy, apartmanın güvenlik görevlisiyle yüzleştiğinde havuz başında güneşleniyordu.
Kristy başına gelen olayı şöyle anlatıyor: 'Güvenlik yanıma geldiğinde bikinimle güneşleniyordum ve mayomun uygun olmadığını ve havuzda kalmak istersem gidip şort giymem gerektiğini söyledi. Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. İnanamadım.
UYARI ALAN İLK KİŞİ O DEĞİL
Mayosunun çok açık olduğu ve şort giymesi gerektiği söylendiğinde şok olan Kristy görünen o ki uyarı alan tek kadın değil. Facebook'ta başından geçen olayı paylaşan kadına birçok hemcinsinden benzer mesajlar geldi.
TARTIŞMAYA BAŞBAKAN DA DAHİL OLDU
Bununla birlikte tartışma o kadar yankı uyandırdı ki konu Avustralya başbakanı Scott Morrison'a kadar ulaştı. Morrison, 'uyarı yapılması beni şaşırttı. Yine de kız babası olarak bazı kıyafet standartları olmasını uygun buluyorum' dedi.