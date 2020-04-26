Hayatımız korona oldu

Korona Virüs'te ikinci dalganın geleceği ve çok daha hızlı ve fazla ölümlere sebep olacağı belirli yetkililer tarafından dillendiriliyor.. Aşının çıkış tarihi en erken Ocak ayı olarak öngörülüyor..

UZUN SÜRE EVE TUTSAK KALACAĞIZ

Bu bağlamda düşünüyorum ki, daha uzun süre düğün, spor müsabakası ve konser gibi birçok etkinliğin gerçekleşmesini engelleyecek ve toplu taşıma araçlarının kullanımını azaltacaktır. Çok sayıda alışveriş merkezi, spor salonu, restoran, bar ve ibadethane, aynı şekilde işyerleri ve fabrikalar, uzun bir süre tamamen ya da kısmen kapalı kalabilir.

DÜNYA TEMİZLENENE KADAR RİSK MEVCUT

Özellikle salgını kontrol altına almayı başaran ülkeler virüsün yeniden yayılmasını önlemek isteyeceğinden, katı seyahat sınırlamalarının sürdürülmesi muhtemel.

Vaka sayısında azalmanın gözlenmesi ya da siyasi ve ekonomik baskıdan dolayı zaman zaman bu önlemlerin gevşetilmesi de mümkün. Ancak koronavirüs dünyanın herhangi bir yerinde var olduğu sürece, salgının yeniden patlak vermesi ve dolayısıyla tecrit ve karantina önlemlerinin yeniden uygulanması da aynı şekilde olasılıklar dahilinde.

KORONA BİTSEDE, VİRÜS KORKUSU DEVAM EDECEK

Hükümet yetkililerinin verdiği çelişkili mesajlar dikkate alındığında, günlük yaşantımızda hangi durumlarda risk almaya değip değmediği, nasıl hareket etmek gerektiği de vatandaşların inisiyatifine kalmış gibi görünüyor. Örneğin yetkililer mağazaların yeniden açıldığını duyursalar bile, çalışanlar da müşteriler de tamamen güvende hissedene kadar bu mağazalara yeniden gitmek istemeyecektir.

Günün birinde koronavirüs salgını kontrol altına alındığında dahi yabancılarla bir araya gelmeye ve kalabalık gruplar halinde görüşmeye karşı isteksizlik ve bize virüs bulaştırabilecekleri korkusu gerekçesiyle kendimizi tehdit altında hissetmek gibi duygular uzun yıllar boyunca aklımızın bir köşesinde kalabilir.

9 TURUN, İKİNCİ TURUNDAYIZ

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Osterholm'un dediği bir sözle noktalamak istiyorum: "9 turdan oluşan koronavirüsün, daha ikinci turundayız".

Allah yardımcımız olsun..

YAŞAR KAÇMAZ