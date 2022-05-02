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İki ayağı birden kopan hemşire dünyaevine girdi

Rus ordusunun döşediği mayının patlaması sonucu 27 Mart’ta Lısıçansk kentinde iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki Oksana, tedavisinin ardından Lviv’deki hastanede evlendi.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 22:30
İki ayağı birden kopan hemşire dünyaevine girdi

İki ayağı birden kopan hemşire dünyaevine girdi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun döşediği mayının patlaması sonucu 27 Mart’ta Lısıçansk kentinde iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki Oksana, tedavisinin ardından Lviv’deki hastanede evlendi.

Hemşire olan Oksana’nın hastanede eşi Viktor’un kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.

2 BACAĞINI VE PARMAKLARINI KAYBETMİŞTİ

Oksana’ya ilk müdahalenin Lısıçansk kentinde yapıldığı ardından protez uzuvlar için Dnipro’ya oradan da Lviv kentine sevk edildiği bildirildi. Patlamada Oksana’nın iki bacağının yanı sıra sol elindeki 4 parmağını da kaybettiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
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