İngiliz aileye 18 yıllık doğalgaz faturası şoku



İngiltere'de yaşayan bir çift 18 yıl boyunca tüm resmi organlara başvurmalarına rağmen, evlerine gelen doğalgazın hangi şirket tarafından tedarik edildiğini tespit edemedi. Talihsiz çift, son mektuplarının ardından gelen yüklü doğalgaz faturası ile sarsıldı.



Hayatınızı fatura ödemek zorunda kalmadan yaşayabildiğinizi hayal edin. Rüya gibi değil mi?

İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan 44 yaşındaki Lee Haynes ve 45 yaşındaki Jo Woodley için bu rüya tam 18 yıl sonra bir kabusa dönüştü.

DOĞALGAZ TEDARİKÇİSİ BİR TÜRLÜ BULUNAMADI

2005 yılında Tamworth'daki evlerine taşınan çift, zaman içinde yetkili organlarla defalarca irtibat kurmalarına rağmen gaz tedarikinden kimin sorumlu olduğu teyit edilemedi ve kendilerine pek çok kez beklemeleri söylendi.



Lee basına demecinde, "Çok garipti. Aniden yüklü bir fatura gelmesinden dolayı endişelendik, fakat gazımızı kimin sağladığını bulmak için gerçekten çok uğraşmıştık. Mart ayında, gaz tedarikçilerinden bazılarına tekrar bir mektup yazdık ve sonunda birileri, eve gelen elektrik şebekesini kontrol etmek istediklerini söyledi. Üç ay sonra da bu şok edici mektup geldi. Mektupta 2005-2023 yılları arasındaki gaz kullanımı için yaklaşık 11 bin sterlin borçlu olduğumuz belirtiliyordu..."

"30 GÜN İÇİNDE ÖDEYİN YAZISI GELDİ"

Geçen ay gelen resmi bir faturada, çiftin ödeme yapmak için 30 günleri olduğu yazıyor, ancak gazı gerçekte kimin tedarik ettiği konusu hala bilinmezliğini koruyor.

Lee, şöyle devam etti: "Bize söylendiği gibi orada yaşamaya devam ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sorunun peşini bırakmak istemedik. İki yıl boyunca tedarikçimizi bulmak için çok uğraştıktan ve British Gas'a ödeme yapmaya çalıştıktan sonra bize yapabileceğimiz bir şey olmadığı söylendi..."