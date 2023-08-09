

İngiltere, yasa dış göçü Türkiye'den engellemeye başlıyor





Avrupa'yı hedef alan yasa dışı göç dalgasının önüne geçmek için en radikal adımlar İngiltere tarafından atılıyor. Londra hükümeti, Türkiye kaynaklı göç akımını önlemek için Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalandığı açıklandı.



İngiliz hükümeti, insan kaçakçılığı çetelerini çökertmen için Türkiye ile anlaştığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, ortak operasyonlarda görev almak üzere daha fazla İngiliz personelin Türkiye'de görevlendirileceğini belirtildi.



İngiltere İçişleri Bakanlığı, "insan kaçakçılığı çetelerinin çökertilmesi ve dağıtılması" amacıyla koordineli eylemlere odaklanmak üzere Türkiye ile bir anlaşma yaptığını açıkladı.

gazetesinde yer alan habere göre, yapılan açıklamada İngiltere desteğiyle Türk polisi tarafından operasyonel bir ''nin kurulduğu belirtildi. Merkezin amacına ilişkin "" ifade edildi.

Ortak operasyonlarda çalışmak üzere Türkiye'de daha fazla memur görevlendireceğini duyuran İngiltere, "merkezin odak noktası, organize göç suçlarıyla mücadele etmek ve yasadışı göçte kullanılan malzemelerin tedarik zincirini bozmak olacak" dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca, imzalanan yeni mutabakat zaptı kapsamında gümrük verilerinin daha hızlı bir şekilde paylaşılabileceği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Suella Breverman de konuya ilişkin açıklamasında, "Yakın bir dost ve müttefik olan Türkiye ile ortaklığımız kolluk kuvveti birimlerimizin bu uluslararası sorun konusunda birlikte çalışmasına ve küçük tekne tedarik zincirini ele almamıza olanak sağlayacak" dedi.

İngiltere'nin, 2022 yılında ülkeye gelen sığınmacıları durdurmak için Türkiye'ye 3 milyon sterlinden fazla fon sağladığı ortaya çıkmıştı.