İran'da patlamalar 103 can aldı



İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü için düzenlenen anma etkinlikleriiki patlamalar meydana geldi. İran yönetimi terörist saldırı olarak nitelediği patlamalarda ölenlerin sayısının 103'e, yaralıların sayısının 170'e yükseldiğini duyurdu. Yaşanan olaya ilişkin "gaz kapsülünün patladığı" iddiası atılırken, İranlı yetkililer "terör saldırısı" açıklamasında bulundu.



İran devlet medyası, "ABD tarafından öldürülen" Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi anma etkinlikleri sırasında patlamaların yaşandığını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA, "Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi" ifadesinde bulundu.

İran haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre, Patlamalar, General Suleymani'nin mezarının bulunduğu Kirman Şehitleri Mezarlığı'ndaki Sahip Zaman Cami'sinde gerçekleşti.



SNN haber ajansı, atlamalar sebebiyle çok sayıda kişi yaralanırken ambulansların yüzlerce İranlının toplandığı mezarlığa doğru ilerlediğini ve aralılar en yakın hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

, "mezarlığa giden yolda birkaç gaz kapsülünün patladığını ve ilgili makamların durumu izlediğini" söyledi.

Olay yerindeki bazı kişiler, patlamanın gaz kapsüllerinden kaynaklandığını iddia etti. Ancak şu ana kadar hiçbir yetkili bu iddiaya ilişkin açıklama yapmadı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Kirman kentinde meydana gelen iki patlamada ölenlerin sayısının 103'e, yaralı sayısının 170'e yükseldiğini açıkladı.

İran Devlet Televizyonu, patlamaya ilişkin yetkililerin "terör saldırısı" açıklaması yaptığını aktardı.

Patlamanın yaşandığı bölgedeki insanların tahliyesi sürerken, terör saldırısının faili ya da faillerinin yakalanması için inceleme başlatıldı.

TRUMP "EMRİ BEN VERDİM" DEMİŞTİ

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Bağdat'a giden Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alındı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetti. Trump, "binlerce ABD askerinin ölümünden sorumlu olduğunu" savunduğu Süleymani'yi öldürme emrini kendisinin verdiğini açıklarken saldırı, İran'da "intikam" çağrılarıyla karşılık bulmuştu.