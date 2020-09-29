İran'dan Ermenistan'a tank götüren TIR ateşe verildi



Azerbaycan ordusu, işgalci Ermeni birliklerine karşı başlattığı harekat 3. gününü bitirirken, komşusu islam ülkesi olan İran'ın, Ermenistan'a silah ve mühimmat desteği vermesi halkın öfkesine neden oldu.

Aylardır Ermenistan'a Irak, Lübnan ve Suriye'den PKK'lı teröristlerin geçiş koridoru olarak kullandığı İran bugece hareketli görüntülere sahne oluyor.Ermenistan'a ağır silahlar, zırhlı araç ve tank taşıyan TIR konvoyunun önünü kesen Azeri gençler bir TIR'ı ateşe vererek molle rejimini protesto etti.

Ermenistan'a sevk edilen silahları taşıyan TIR'ın alev alan görüntüleri sosyal medyada gecenin konusu haline geldi. Twitter üzerinden yayın yapan Karabağ Monitor adlı hesaptan yapılan yayında öfteli kalabalığın çok sayıda TIR'ın önünü kestiği iddia ediliyor.

Amerika ile birlikte Ermenistan'a terör örgütü PKK yandaşları ile paralı askerlerin geçiş operasyonunu yürüten Tahran yönetiminin, geçtiğimiz bir ay boyunca özellikle Karabağ'da kullanılan ağır silahların tedarikinde önemli rol oynadığı biliniyor.

