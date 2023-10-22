İsrail katliamları devam ederken gazeteciler hedef oldu
İsrail-Hamas çatışmasını bölgeden takip eden gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayını sırasında sokaktan geçen İsraillilerden sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldı.
Az önce Habertürk canlı yayınında ilk defa sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştık.— Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) October 22, 2023
İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar.
Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti.
İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmaları bölgeden takip eden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy bir saldırıya daha maruz kaldı.
Paylaşımda “Az önce Habertürk canlı yayınında ilk defa sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştık. İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar. Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti” ifadelerini kullandı.
Ersoy ve ekibi daha önce İsrail polisi tarafından saldırıya uğramıştı.