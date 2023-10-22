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İsrail katliamları devam ederken gazeteciler hedef oldu

İsrail'de görev yapan Türk gazeteciler sivillerin hedefi haline geldi. Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy canlı yayında hakarete ve fiziki saldırıya uğradı.

22 Ekim 2023 Pazar 21:42
İsrail katliamları devam ederken gazeteciler hedef oldu






İsrail katliamları devam ederken gazeteciler hedef oldu


İsrail-Hamas çatışmasını bölgeden takip eden gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayını sırasında sokaktan geçen İsraillilerden sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldı.

İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmaları bölgeden takip eden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy bir saldırıya daha maruz kaldı. 

Canlı yayın sırasında sokaktan geçen İsraillilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Ersoy, söz konusu durum hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda “Az önce Habertürk canlı yayınında ilk defa sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştık. İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar. Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti” ifadelerini kullandı. 

Ersoy ve ekibi daha önce İsrail polisi tarafından saldırıya uğramıştı. 

Anahtar Kelimeler:
İsrailGazzeHamasHaberHaberturk
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