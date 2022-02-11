Karadeniz barut fıçısı | ABD, savaş gemileri gönderdi





Akdeniz'de Suriye, Libya krizi devam ederken şimdi de Karadeniz'de sular ısınıyor. Bir aydır savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna sınırında tansiyon durmak bilmiyor. ABD donanmasına ait 4 savaş gemisi Karadeniz'e sevk edilirken, NATO'nun bölgede bulunan birlikleri de takviye ediliyor. ABD, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor.

UKRAYNA'YI TERK EDİN

Bu arada Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın artık Ukrayna'ya karşı büyük bir askeri operasyon yürütmek için yeterli güce sahip olduğunu ve bir saldırının "her an başlayabileceğini" söyledi. Öte yandan, ABD Donanması, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor.

Sullivan, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin'deki Kış Olimpiyatları sona ermeden önce bir işgal emri verebileceğine inandığını ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hızlı bir saldırının bir olasılık olduğuna inandığını öne sürdü.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Olimpiyatlar sırasında başlayabileceğine dair Cuma günü yeni bir uyarı yayınladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Açık olmak istiyorum: birçok spekülasyona rağmen Rusya’nın işgali Olimpiyatlardan sonra gerçekleşecek. Olimpiyatlar sırasında da başlayabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir karar almıştı.” dedi.

Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" açıklamasını yaptı.