Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Korona hastası kocasına at ilacı istedi

Amerikada tartışmalara neden olan dava: Temmuz ayında koronavirüse yakalanan 51 yaşındaki Jeffrey Smith için, eşi at ve ineklere verilen ilanı kocasına da verilmesini talep etti. 

02 Eylül 2021 Perşembe 07:29
Korona hastası kocasına at ilacı istedi

Korona hastası kocasına at ilacı istedi


ABD'nin Ohio eyaletindeki Butler bölgesinde görev yapan hakim Gregory Howard tartışmalı bir karara imza attı. Dava dosyasına göre temmuz ayında koronavirüse yakalanan 51 yaşındaki Jeffrey Smith yoğun bakımda tedaviye alındı. 

Yapay komaya alınan kocasına at ve ineklerde kullanılan parazit ilacı olan "ivermectin" kullanılmasını isteyen ve başka bir doktora reçete yazdıran Julie Smith'in şaşkına çeviren bu talebi hastanedeki doktorlar tarafından kabul edilmedi.

"SİZ İNEK, AT DEĞİLSİNİZ" UYARISI YAPILMIŞTI

At ve inek gibi hayvanlarda paraziti önlemek için kullanılan bir ilaç olan "Ivermectin" için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta koronavirüsü tedavi etmek ya da önlemek için kendi kendine kullanıp hastaneye kaldırılan vakaların artması üzerine bir uyarı yayınlamıştı. "Siz inek değilsiniz, at değilsiniz. Kullanmayı bırakın" mesajıyla yayınlanan uyarıda ilacın insan sağlığı için zararlı olabileceği açıklanmıştı.

"Eşim ölümün eşiğinde" diyen kadın, kocasının başka bir seçeneği olmadığını öne sürerek ilacın kullanılmasını talep etmişti, hakim ise tartışmalı karara imza atarak hastaya üç hafta boyunca 30 miligram ivermectin uygulanmasına karar verdi. Kararın gerekçesi ise açıklanmadı.

IVERMECTIN NEDİR? HANGİ HASTALIKLAR İÇİN KULLANILIYOR?

Ivermectin, genel olarak köpekleri parazitlerden korumanın yanı sıra birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bu hastalıklar arasında baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis de bulunuyor. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Bunun yanında virüs kaynaklı AIDS (HIV virüsü), grip, dengue ateşi gibi hastalıların tedavisinde de kullanılıyor.

IVERMECTIN'İN ÜCRETİ NE KADAR?

Koronavirüsün özel olarak üretildiği ve pahalı bir ilaçla tedavi edileceği iddia ediliyordu. Ivermectin esasen bir uyuz ilacı. Veterinerler tarafından çok sık kullanılan bir ilaç. Dünyada ortalama satış fiyat 12 cent. Dünyanın en ucuz ilaçlarından biri. 

Anahtar Kelimeler:
Kocası IçinAt IlacıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taliban Öğrenci, İnönü üniversitesi'ne kayıt yaptırdı mı?
Taliban Öğrenci, İnönü üniversitesi'ne kayıt yaptırdı mı?
Afganistan'dan vatandaşlarımız için tahliye operasyonu başladı
Afganistan'dan vatandaşlarımız için tahliye operasyonu başladı
Taliban, Afganistanlı komedyeni öldürdü
Taliban, Afganistanlı komedyeni öldürdü
Afganistan'da Taliban'dan kaçışlar sürüyor
Afganistan'da Taliban'dan kaçışlar sürüyor
Koronavirüs yasakları Avrupa'da geri dönüyor
Koronavirüs yasakları Avrupa'da geri dönüyor
Türkiye Azerbaycan arasında tarihi anlaşma | Şuşa belgesi imzalandı
Türkiye Azerbaycan arasında tarihi anlaşma | Şuşa belgesi imzalandı
Yunanistan S-300 tatbikatı yaptı, ABD ve AB izledi
Yunanistan S-300 tatbikatı yaptı, ABD ve AB izledi
Erivan karıştı, Paşinyan kaçtı | ASALA yanlıları terör estiriyor
Erivan karıştı, Paşinyan kaçtı | ASALA yanlıları terör estiriyor
Ermenistan'da düşen Rus helikopteri | Yanlışlıkla vurulmuş
Ermenistan'da düşen Rus helikopteri | Yanlışlıkla vurulmuş
Soğuk algınlığı koronavirüsü etkisiz hale getiriyor 
Soğuk algınlığı koronavirüsü etkisiz hale getiriyor 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim