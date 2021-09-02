Korona hastası kocasına at ilacı istedi



ABD'nin Ohio eyaletindeki Butler bölgesinde görev yapan hakim Gregory Howard tartışmalı bir karara imza attı. Dava dosyasına göre temmuz ayında koronavirüse yakalanan 51 yaşındaki Jeffrey Smith yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yapay komaya alınan kocasına at ve ineklerde kullanılan parazit ilacı olan "ivermectin" kullanılmasını isteyen ve başka bir doktora reçete yazdıran Julie Smith'in şaşkına çeviren bu talebi hastanedeki doktorlar tarafından kabul edilmedi.

"SİZ İNEK, AT DEĞİLSİNİZ" UYARISI YAPILMIŞTI

At ve inek gibi hayvanlarda paraziti önlemek için kullanılan bir ilaç olan "Ivermectin" için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta koronavirüsü tedavi etmek ya da önlemek için kendi kendine kullanıp hastaneye kaldırılan vakaların artması üzerine bir uyarı yayınlamıştı. "Siz inek değilsiniz, at değilsiniz. Kullanmayı bırakın" mesajıyla yayınlanan uyarıda ilacın insan sağlığı için zararlı olabileceği açıklanmıştı.

"Eşim ölümün eşiğinde" diyen kadın, kocasının başka bir seçeneği olmadığını öne sürerek ilacın kullanılmasını talep etmişti, hakim ise tartışmalı karara imza atarak hastaya üç hafta boyunca 30 miligram ivermectin uygulanmasına karar verdi. Kararın gerekçesi ise açıklanmadı.

IVERMECTIN NEDİR? HANGİ HASTALIKLAR İÇİN KULLANILIYOR?

Ivermectin, genel olarak köpekleri parazitlerden korumanın yanı sıra birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bu hastalıklar arasında baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis de bulunuyor. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Bunun yanında virüs kaynaklı AIDS (HIV virüsü), grip, dengue ateşi gibi hastalıların tedavisinde de kullanılıyor.

IVERMECTIN'İN ÜCRETİ NE KADAR?

Koronavirüsün özel olarak üretildiği ve pahalı bir ilaçla tedavi edileceği iddia ediliyordu. Ivermectin esasen bir uyuz ilacı. Veterinerler tarafından çok sık kullanılan bir ilaç. Dünyada ortalama satış fiyat 12 cent. Dünyanın en ucuz ilaçlarından biri.