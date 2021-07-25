Koronavirüs yasakları Avrupa'da geri dönüyor

Yaygın ve yoğun aşılama programına rağmen Avrupa ülkelerinde Covid-19 vaka sayılarındaki yeniden artış eğilimi, hükümetleri yeni tedbirler almaya yöneltti. Birçok Avrupa ülkesinin gündeminde, Covid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için yeni önlemlerin alınması yer alıyor.



ALMANYA'DA DELTA ETKİSİ BÜYÜYOR

Almanya'da temmuz başında binin altında seyreden vaka sayıları, 14 Temmuz'dan sonra bu sayının üzerine çıkmaya başladı. Söz konusu artışın, ülkede Covid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantından kaynaklandığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Covid-19 vakalarının artmasının endişe verici olduğunu söyledi. Mesafe ve maske kullanma gibi tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Merkel, aşı olmanın salgının üstesinden gelmenin anahtarı olduğuna dikkati çekerek halkı aşı olmaya çağırdı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Covid-19 vakalarında gelecek aylarda ciddi artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. RKI, vakaların sonbahar ve kış aylarında artabileceği uyarısı yaparak hükümetin önlemler almasını istedi.

İNGİLTERE'DE KISITLAMALAR KALDIRILDI

Avrupa ülkelerinde tedbirler sertleştirilirken İngiltere kısıtlamaları kaldırıldı İngiltere'de son haftalarda artan vakalara rağmen dört aşamalı plan dahilinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz'da kaldırıldı. Ülkede normalleşme tarihi olarak duyurulan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda hala maske takılması tavsiye ediliyor.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

Uzmanlar ise Delta varyantının Covid-19 vakalarının yüzde 99'unu oluşturduğu İngiltere’de, kısıtlamaların kaldırılmasıyla söz konusu varyantın "üçüncü dalga"yı körükleyeceğinden endişe ediyor. Çok sayıda çalışanın kendini izole etmesi nedeniyle işletmelerin, tecrit uyarılarının ciddi personel sıkıntısına neden olduğu ve hizmetleri etkilediğine dair şikayetleri gündeme geldi. Süpermarketler, çok sayıda personelin izolasyonu nedeniyle ürün kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı.

FRANSA'DA AŞI ZORUNLULUĞU PROTESTOLARI

Fransa'da Covid-19 salgınında 3'üncü dalganın başlamasıyla şubattan itibaren ülke kapanmaya gitti, ardından vaka sayılarının azalmasıyla mayıs ayından itibaren kısıtlamalar sokakta maske takma zorunluluğu dahil aşamalı olarak kaldırıldı. Bununla birlikte, konser ve benzeri binlerce kişinin katıldığı etkinliklere giriş için Covid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe konuldu.

Delta varyantına bağlı olarak temmuz başında vaka artışının gözlemlenmesiyle hükümet, salgını kontrol altında tutmak için hastane ve bakım evi çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme ve yürürlükteki "sağlık ruhsatı" uygulamasını sosyal hayatını geneline yayma kararı aldı.

Ulusal Meclis'te kabul edilen yasayla, Fransa'da 50'den fazla kişinin bulunduğu tüm sosyal etkinlik ve kapalı mekanlara girişte, toplu taşıma kullanımında Covid-19 aşısı olduğunu belgeleyen veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu gösteren ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlayan belge gösterme zorunluluğu başladı.

İşletmelerinin işverenlerine, Covid-19 ruhsatı göstermeyen çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, göstermemekte ısrar ederse 2 ay sonunda işten çıkarma yolunu açan uygulama, 30 gün içerisinde 3 defa ruhsat kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezasını da öngörüyor.



AVUSTURYA'DA VAKALAR ARTIŞTA

Avusturya'da haziran sonu itibarıyla 50'nin altına gerileyen günlük vaka sayıları özellikle gece hizmet veren eğlence mekanlarının yeniden hizmete girmesiyle artış gösterdi. Günlük vaka sayılarının 400'e çıktığı ülkede, virüse yakalananların büyük çoğunluğunda Delta varyantı görülüyor. Vaka sayılarındaki artışa rağmen önlemleri kaldırmayı sürdüren hükümet son olarak 22 Temmuz'da toplu taşıma, günlük ihtiyaçların giderildiği market, banka, postane gibi kapalı alanların dışında kalan alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde maske kullanma zorunluluğunu kaldırdı.

İktidarın aldığı son karara karşı çıkan Viyana eyaleti, maske zorunluluğunun bu bölgede bütün kapalı alanlarda süreceğini açıkladı.

İTALYA'NIN GÜNDEMİNDE 'YEŞİL GEÇİŞ' BELGESİ VAR

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeniden ekonomik faaliyetlerin durmaması için özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşıyı şart koşacak şekilde çerçevesini belirlediği "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan itibaren devreye alacak.

Buna göre, ağustostan itibaren ülkede en az 1 doz Covid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Covid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Moleküler ya da hızlı Covid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

“Yeşil Geçiş” belgesi olmayanlar, restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatrodan sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri (müsabaka, yarışma) ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına giremeyecek.

İSPANYA'DA DA DURUM FARKLI DEĞİL

İspanya Sağlık Bakanlığının 23 Temmuz'da açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 31 bin 171 yeni vaka kaydedildi. Ülkede dün günlük 30 bin 587 vaka tespit edilmişti. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 429'a ulaştı.

Vaka artışları karşısında bölge yönetimleri yerel düzeyde önlemler almaya başladı. Katalonya ve Valensiya bölgelerinde daha fazla belediyede gece sokağa çıkma yasağı getirilirken Galiçya bölgesinde ise bar ve kafelerin kapalı mekanlarına girişte aşı belgesi ya da negatif sonuçlu Covid-19 testi sunulması şartı getirildi.

Murcia Bölgesel Yönetimi de farklı hanelerden en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine yönelik karar aldı. Söz konusu karar, 3 Ağustos’tan itibaren uygulanacak.



BELÇİKA'DA 'BİLET' UYGULAMASI

Belçika'da 22 Mart haftasında artan ve 5 bine yaklaşan vakalar, salgın tedbirleri ile aşılamaların hızlanmasıyla azalmış, hükümet tedbirlerin çoğunu mayıs ve haziranda gevşetmişti. Temmuz başında ise vakalar yeniden artış gösterdi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, 15-21 Temmuz haftasında yeni vaka sayısı yüzde 19 yükselerek 1407 olarak kaydedildi. Yüzde 18'lik artışla günlük ortalama 72 bin 692 test yapılırken bunların yüzde 2,1'i pozitif çıktı.

Hükümet, 13 Ağustos'tan itibaren bir kişinin tam aşılı, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş ya da negatif test sonucuna sahip olup olmadığına ilişkin bilgileri gösteren bir tür bilet dağıtmaya başlayacak. Belçikalılar, etkinliklere bu biletle katılabilecek.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine göre de Avrupa Birliği (AB) içinde en çok aşılama yapan 3'üncü ülke olan Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 82,7'si aşının ilk dozunu aldı, yüzde 62,7'si ise tam aşılandı.

YUNANİSTAN KISITLAMAALRI SERTLEŞTİRDİ

Yunanistan'da son dönemde Covid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda yeni önlemin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Parlamentoda onaylanan yasal düzenlemeyle 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sağlık personeline ve huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi. Vakalarda daha fazla artış olması durumunda hükümetin aşı zorunluluğunu özel sektör çalışanları ve eğitimcilere de genişletmeyi planladığı belirtiliyor.

Hükümetin kararlaştırdığı yeni önlemler kapsamında tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor. Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmıyor. Aşı olmayı reddeden çalışanların açığa alınması ve yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin euroya kadar para cezaları kesilmesi öngörülüyor.

