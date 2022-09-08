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Kraliçe'ye son veda | Kraliyet ailesi saraya davet edildi

İngiltere'nin en uzun gecesi, Kraliçe Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alınmasının ardından, kraliyet ailesinin dünyanın değişik ülkelerinde bulunan üyeleri Londra'ya, ardından İskoçya'ya çağrıldı.

08 Eylül 2022 Perşembe 19:43
Kraliçe'ye son veda | Kraliyet ailesi saraya davet edildi


Kraliçe'ye son veda | Kraliyet ailesi saraya davet edildi


İngiltere'de bir devir sona mı eriyor. 1952 yılında İngiltere'de tahta oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun bozulduğu açıklandı. Tahta çıktığı gün İngiliz Devletler Topluluğu'nun Başkanı ve 7 ülkenin kraliçesi ilan edilen Kraliçe 2. Elizabeth'in Balmoral'da kaldığı malikhane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.


İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın sözcüsü de çiftin İskoçya'ya seyahat edeceği bildirdi.

Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da Balmoral'a gitmesi bekleniyor.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek herkes gibi Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmesini umduğunu söyledi.

Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de Kraliçe'ye dualarını gönderdiğini bildirdi.

SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte" paylaşımında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İNGİLTEREKralice
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