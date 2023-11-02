Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i vurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 10 bini geçerken, Lübnan'dan fırlatılan roketler, Demir Kubbe savunma sistemini aştığı ortaya çıktı.

02 Kasım 2023 Perşembe 22:20
Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i vurdu






Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i vurdu


Gazze'de soykırıma varan korkunç saldırılar devam ederken, çatışmaya Yemen'in ardından Lübnan'dan atılan roketler de rol almaya başladı. Üskelik Lübnan'dan fırlatılan roketlerin İsrail'in hava savunma sistemini geçmeyi başardığı bildiriliyor. Bu arada Gazzeyi abluka altına alan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ordunun Gazze'deki kenar mahalleleri geçtiğini belirterek "Acı kayıplarımız var. İlerleme kaydediyoruz. Hiçbir şey bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.

DEMİR KUBBE'Yİ AŞAN ROKETLER

Lübnan'dan İsrail’e fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor. 

Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak, İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü. 

Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı. 

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.


 

Anahtar Kelimeler:
İsrailGazzeLübnanDemir Kubbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz aileye 18 yıllık doğalgaz faturası şoku
İngiliz aileye 18 yıllık doğalgaz faturası şoku
İsrail katliamları devam ederken gazeteciler hedef oldu
İsrail katliamları devam ederken gazeteciler hedef oldu
Eski ABD'li subaydan İsrail için TSK uyarısı
Eski ABD'li subaydan İsrail için TSK uyarısı
Almanya, yabancı işçi için dil şartını kaldırıyor
Almanya, yabancı işçi için dil şartını kaldırıyor
Alman gazetesi, Filistinli göstericilere 'Barbar' dedi
Alman gazetesi, Filistinli göstericilere 'Barbar' dedi
Türkiye, 24 yıl sonra NATO Barış Gücü Komutasını devraldı
Türkiye, 24 yıl sonra NATO Barış Gücü Komutasını devraldı
Ankara - Şam arasında 'Normalleşme' açıklamaları artıyor
Ankara - Şam arasında 'Normalleşme' açıklamaları artıyor
3 asırlık ikonik çınar ağacını testere ile kesmiş
3 asırlık ikonik çınar ağacını testere ile kesmiş
Ganire Paşeyava hayatını kaybetti | Türk dünyası gür sesini kaybetti
Ganire Paşeyava hayatını kaybetti | Türk dünyası gür sesini kaybetti
Ermeni teröristler köpeği canlı bomba yapmış
Ermeni teröristler köpeği canlı bomba yapmış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim