Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i vurdu



Gazze'de soykırıma varan korkunç saldırılar devam ederken, çatışmaya Yemen'in ardından Lübnan'dan atılan roketler de rol almaya başladı. Üskelik Lübnan'dan fırlatılan roketlerin İsrail'in hava savunma sistemini geçmeyi başardığı bildiriliyor. Bu arada Gazzeyi abluka altına alan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ordunun Gazze'deki kenar mahalleleri geçtiğini belirterek "Acı kayıplarımız var. İlerleme kaydediyoruz. Hiçbir şey bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.

DEMİR KUBBE'Yİ AŞAN ROKETLER

Lübnan'dan İsrail’e fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor.

Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak, İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.

Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.



