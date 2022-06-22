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Marketlere milyarlık kokain dağıttılar

Latin Amerika limanlarından yola çıkan bir muz gemisinden marketlere yapılan dağıtımda 1.4 milyar yiralık kokain son anda fark edildi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 11:02
Marketlere milyarlık kokain dağıttılar

Marketlere milyarlık kokain dağıttılar


Avrupa'da muz kasaları ile marketlere dağıtılan uyuşturucu polisi harekete geçirdi. Prag, Jicin ve Rychnov'da bir market zincirinin tezgahlarına konulmak üzereyken son anda fark edilen uyuşturucular için geniş çaplı soruşturma açıldı


Polis, Çek Cumhuriyeti'nde muz sevkiyatında yanlışlıkla süpermarketlere teslim edilen yaklaşık 70 milyon sterlin (yaklaşık 1.4 milyar TL) değerinde kokain ele geçirdi. Çek polisi yaptığı açıklamada, "Soruşturma memurları, aynı partiye ait malların Çek Cumhuriyeti'ndeki başka yerlere de dağıtıldığını tespit etti" dedi.


Çek Cumhuriyeti'ndeki mağazalarda çalışan işçiler, Kolombiya'dan geldiği düşünülen meyve kasalarını açarken uyuşturucuları fark etti.

Orta Avrupa ülkesinin polisi, toplamda, illegal piyasa değeri yaklaşık 68 milyon sterlin olan 997 kilo civarındaki uyuşturucunun, muzların etrafında küpler halinde kalıplanmış şekilde bulunduğunu açıkladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; şüpheli kalıpları ilk olarak başkent Prag ile Jicin ve Rychnov nad Kneznou kasabalarındaki süpermarket çalışanları bildirirken, polis de soruşturma için köpek birimleri gönderdi.

BAŞKA YERLERE DE DAĞITILMIŞ

Çek polisi yaptığı açıklamada, "Soruşturma memurları, aynı partiye ait malların Çek Cumhuriyeti'ndeki başka yerlere de dağıtıldığını tespit etti. Bu nedenle, Çek Cumhuriyeti gümrük idaresi şu anda diğer kuruluşlarla işbirliği içinde bu yerlerin denetimlerini ve diğer faaliyetleri yürütmektedir" dedi. 

Yetkililer, soruşturmalarını ilerletmek için şimdi uluslararası makamlarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Yetkililer şu ifadeleri kullandı: 

"Sevkiyatlarla ilgili bilgiler Çek Cumhuriyeti sınırları dışında tutuluyor. Bu nedenle uluslararası polis ve adli işbirliği kurumunu kullanacağız."

"Dava, soruşturmayı yürütecek olan Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezi tarafından devralındı. En kısa sürede daha fazla bilgi vereceğiz."

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre kokain üretimi 2014 ve 2019 yılları arasında neredeyse iki katına çıkarak rekor seviyelere ulaştı. BM organı 2021 raporunda, büyük çoğunluğu Kolombiya'nın oluşturduğunu da eklemişti.

Bu son olay, 2015'te Prag'daki bir süpermarkette çalışanlar tarafından yaklaşık 220 kilo kokainin bulunduğu benzer bir olayın tekrarı.

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Market
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