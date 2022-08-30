Mihail Gorbaçov 91 yaşında öldü





Gorbaçov, başlattığı perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Sovyetler Birliği'nin dağılmasının önünü açmıştı.Glasnot politikalarını Doğu Avrupa'daki Sovyet işgali altındaki ülkelerde hoşgörü ile uygulayan, Baku'da ise yüzlerce Türk'ün ölümüne neden olan kanlı saldırıların doğrudan emrini veren Mihail Gorbaçov, bazı Türk cumhuriyetlerinde de SSCB'nin varlığını sürdürmek için Rus güçlerinin sayısını artırmıştı.

SSCB'nin dağılmasına yaptığı katkı nedeniyle Gorbaçov'a kapitalist rejimler tarafından Nobel Barış Ödülü verilmişti.

2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğan Gorbaçov, 1971'de SBKP Merkez Komitesi üyeliğine seçilmişti. Çernenko'nun 1985'te ölümü üzerine SBKP Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988'de devlet başkanlığı görevini de üstlendi.