Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mihail Gorbaçov 91 yaşında öldü

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde, Doğu Avrupa'da kopan ülkelere hoşgörü ile yaklaşan, Azerbaycan'da ise Başkent Baku'da yüzlerce kişinin katliam emrini veren Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2022 Salı 23:42
Mihail Gorbaçov 91 yaşında öldü

Mihail Gorbaçov 91 yaşında öldü



Gorbaçov, başlattığı perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Sovyetler Birliği'nin dağılmasının önünü açmıştı.Glasnot politikalarını Doğu Avrupa'daki Sovyet işgali altındaki ülkelerde hoşgörü ile uygulayan, Baku'da ise yüzlerce Türk'ün ölümüne neden olan kanlı saldırıların doğrudan emrini veren Mihail Gorbaçov, bazı Türk cumhuriyetlerinde de SSCB'nin varlığını sürdürmek için Rus güçlerinin sayısını artırmıştı.

SSCB'nin dağılmasına yaptığı katkı nedeniyle Gorbaçov'a kapitalist rejimler tarafından Nobel Barış Ödülü verilmişti.

2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğan Gorbaçov, 1971'de SBKP Merkez Komitesi üyeliğine seçilmişti. Çernenko'nun 1985'te ölümü üzerine SBKP Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988'de devlet başkanlığı görevini de üstlendi.

ABD - Rusya arasında füze savaşları yeniden başlıyor
ABD - Rusya arasında füze savaşları yeniden başlıyor
Gorbaçov’dan diyalog çağrısı
Gorbaçov’dan diyalog çağrısı
Gorbaçov öldü mü? SSCB'yi bitiren adam Gorbaçov kimdir
Gorbaçov öldü mü? SSCB'yi bitiren adam Gorbaçov kimdir
Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nın 25. yılı anma törenleri
Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nın 25. yılı anma törenleri
GORBAÇOV: RUSYA, ABD VE AB ZİRVE DÜZENLEMELİ
GORBAÇOV: RUSYA, ABD VE AB ZİRVE DÜZENLEMELİ
Gorbaçov'dan Amerika'ya Perestroyka önerisi
Gorbaçov'dan Amerika'ya Perestroyka önerisi
Gorbaçov: Putin değişim potansiyelini tüketti
Gorbaçov: Putin değişim potansiyelini tüketti
Ruslar en çok Putin'i, en az ise Gorbaçov'u beğeniyor
Ruslar en çok Putin'i, en az ise Gorbaçov'u beğeniyor
Anahtar Kelimeler:
Gorbaçov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dugin'in kızına bombalı suikast | Hedefte kim vardı?
Dugin'in kızına bombalı suikast | Hedefte kim vardı?
İklim krizinin geri dönüşü yok, sıcaklıklar artmaya devam edecek
İklim krizinin geri dönüşü yok, sıcaklıklar artmaya devam edecek
Darısı başımıza! İskoçya karar aldı | Kadın hijyen ürünleri ücretsiz olacak
Darısı başımıza! İskoçya karar aldı | Kadın hijyen ürünleri ücretsiz olacak
İngiltere’nin çöpünden sonra Brezilya’nın asbesti
İngiltere’nin çöpünden sonra Brezilya’nın asbesti
Bu yasak dünyayı kurtaracak!
Bu yasak dünyayı kurtaracak!
Marketlere milyarlık kokain dağıttılar
Marketlere milyarlık kokain dağıttılar
Ermenistan karıştı, göstericiler bakanlık bastı
Ermenistan karıştı, göstericiler bakanlık bastı
Pokemon kartını 70 milyon liraya sattı
Pokemon kartını 70 milyon liraya sattı
Şam yönetimi, Ankara'nın güvenli bölge planına tepki gösterdi
Şam yönetimi, Ankara'nın güvenli bölge planına tepki gösterdi
Profesyonel Ofis Taşıma Şirketi Seçmenin Avantajları
Profesyonel Ofis Taşıma Şirketi Seçmenin Avantajları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim