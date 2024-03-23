Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Moskova'da konser salonuna saldırı | Teröristlerin tamamı yakalandı 

Moskova'da konserden hemen önce düzenlenen terörist saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükselirken, Tacik asıllı teröristin 20 gün önce Türkiye'den geldiği iddia edildi.

23 Mart 2024 Cumartesi 19:53
Moskova'da konser salonuna saldırı | Teröristlerin tamamı yakalandı 






Moskova'da konser salonuna saldırı | Teröristlerin tamamı yakalandı 


Dünyayı şoke eden Moskova'daki terör saldırısının detayları yeni yeni ortaya çıkıyor. Dün gece düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın ülke genelinde yas ilan etti. Moskova yakınlarında kaçarken bir araçta yakalanan teröristlerden Tacik asıllı şahıs kanlı baskını 5 bin 400 dolar karşılığında işlediğini itiraf eden görüntüler yayınlandı. Bir Rus haber kanalında bugün yayınlanan haberlerde saldırıya katılan 4 kişi ile bunlara yardım eden 11 kişinin yakalandığı bilgsi yer aldı.

PUTİN | EMRİ VERENLERİ CEZALANDIRACAĞIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yaşanan ve 150'ye yakın kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sonrası 24 Mart'ı yas günü ilan ettiklerini açıkladı. 

Putin, "Teröristler yakalandıklarında Ukrayna sınırına girmek üzereydi. Bu saldırganlar kasıtlı olarak insanları öldürmek üzere hareket etti" dedi. 

Putin, "Asıl mesele katliamının arkasında olanların yeni suçlar işlemesini engellemek. Moskova ve diğer bölgelerde terörle mücadelede ek önlemler alındı. Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak, bizi kimse bölemez, birlik olacağız. Rusya, terör saldırısını hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracak" diye konuştu.

"Rusya en zorlu sınavlardan her zaman daha da güçlenerek çıktı ve şimdi de öyle olacak" diyen Rusya lideri, teröristleri "intikam'' beklediğini vurguladı.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ TÜRKİYE'DEN GELMİŞ

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna silahlı saldırıyı yapan saldırganlardan biri 4 Mart'ta Türkiye'den geldiğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısının ardından saldırganlara ait fotoğraf ve videolar paylaşılmaya devam ediliyor.

Bryansk bölgesindeki Hatsun köyü yakınlarında tespit edilip durdurulan aracın içinde iki saldırgan tespit edilmişti.

Aracın içinden çok sayıda silah, mühimmat ve Tacik pasaportlarının bulunduğu bildirildi.


Olay yerinde gözaltına alınan saldırganlardan birinin ilk sorgulama videosu, Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan tarafından yayınlandı.

Videoda saldırgan, 4 Mart'ta Türkiye'den geldiğini söyledi.

Videoda konuşan Saldırgan, şiddet eylemlerini gerçekleştirmesi için kendisine 5 bin 400 dolar teklif edildiğini açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115’e yükseldiğini bildirdi.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ RESİMLERİNİ YAYINLADI

Moskova saldırısında failler ortaya çıktı: IŞİD, fotoğraflarını paylaştı!
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın fotoğrafı, terör örgütü IŞİD tarafından paylaşıldı.

Terör örgütü IŞİD, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın fotoğraflarını yayınladı.

IŞİD, 133 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

Fotoğrafa eşlik eden bir açıklamada grup, saldırının IŞİD ile İslam karşıtı ülkeler arasındaki "şiddetli savaş" bağlamında gerçekleştiğini söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e yükseldiğini bildirdi.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.

Son Güncelleme: 23.03.2024 21:34
Anahtar Kelimeler:
MoskovaTerörTerör Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moskova'dan Baykar'ın Ukrayna fabrikasına 'Vururuz' tehdidi
Moskova'dan Baykar'ın Ukrayna fabrikasına 'Vururuz' tehdidi
F-16'lar için engel kalmadı | Satış resmileşti
F-16'lar için engel kalmadı | Satış resmileşti
Reza Zarrab Amerika'da kayıplara karıştı
Reza Zarrab Amerika'da kayıplara karıştı
Aşırı hız yapan aracın direksiyonunda köpek çıktı
Aşırı hız yapan aracın direksiyonunda köpek çıktı
ATM'lere canlı sazan balığı astı tutuklandı
ATM'lere canlı sazan balığı astı tutuklandı
İran'da patlamalar 103 can aldı
İran'da patlamalar 103 can aldı
AB'nden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
AB'nden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Dünyayı güneş fırtınası vuracak | İnternet kesilebilir
Dünyayı güneş fırtınası vuracak | İnternet kesilebilir
Ankara ağırdan almıştı | NATO'nun İsveç ısrarı
Ankara ağırdan almıştı | NATO'nun İsveç ısrarı
Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i vurdu
Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim