Moskova'da konser salonuna saldırı | Teröristlerin tamamı yakalandı



Dünyayı şoke eden Moskova'daki terör saldırısının detayları yeni yeni ortaya çıkıyor. Dün gece düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın ülke genelinde yas ilan etti. Moskova yakınlarında kaçarken bir araçta yakalanan teröristlerden Tacik asıllı şahıs kanlı baskını 5 bin 400 dolar karşılığında işlediğini itiraf eden görüntüler yayınlandı. Bir Rus haber kanalında bugün yayınlanan haberlerde saldırıya katılan 4 kişi ile bunlara yardım eden 11 kişinin yakalandığı bilgsi yer aldı.

❗️One of the individuals detained on suspicion of involvement in the terrorist attack at Crocus admitted to arriving from Turkey on March 4th.



He further revealed that he had been offered half a million rubles ($5.400) to carry out acts of violence. pic.twitter.com/UGhluzOJ4j — Russian Market (@runews) March 23, 2024

PUTİN | EMRİ VERENLERİ CEZALANDIRACAĞIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yaşanan ve 150'ye yakın kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sonrası 24 Mart'ı yas günü ilan ettiklerini açıkladı.

Putin, "Teröristler yakalandıklarında Ukrayna sınırına girmek üzereydi. Bu saldırganlar kasıtlı olarak insanları öldürmek üzere hareket etti" dedi.

Putin, "Asıl mesele katliamının arkasında olanların yeni suçlar işlemesini engellemek. Moskova ve diğer bölgelerde terörle mücadelede ek önlemler alındı. Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak, bizi kimse bölemez, birlik olacağız. Rusya, terör saldırısını hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracak" diye konuştu.

"Rusya en zorlu sınavlardan her zaman daha da güçlenerek çıktı ve şimdi de öyle olacak" diyen Rusya lideri, teröristleri "intikam'' beklediğini vurguladı.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ TÜRKİYE'DEN GELMİŞ

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna silahlı saldırıyı yapan saldırganlardan biri 4 Mart'ta Türkiye'den geldiğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısının ardından saldırganlara ait fotoğraf ve videolar paylaşılmaya devam ediliyor.

Bryansk bölgesindeki Hatsun köyü yakınlarında tespit edilip durdurulan aracın içinde iki saldırgan tespit edilmişti.

Aracın içinden çok sayıda silah, mühimmat ve Tacik pasaportlarının bulunduğu bildirildi.



Olay yerinde gözaltına alınan saldırganlardan birinin ilk sorgulama videosu, Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan tarafından yayınlandı.

Videoda saldırgan, 4 Mart'ta Türkiye'den geldiğini söyledi.

Videoda konuşan Saldırgan, şiddet eylemlerini gerçekleştirmesi için kendisine 5 bin 400 dolar teklif edildiğini açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115’e yükseldiğini bildirdi.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ RESİMLERİNİ YAYINLADI

Moskova saldırısında failler ortaya çıktı: IŞİD, fotoğraflarını paylaştı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın fotoğrafı, terör örgütü IŞİD tarafından paylaşıldı.

Terör örgütü IŞİD, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın fotoğraflarını yayınladı.

IŞİD, 133 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

Fotoğrafa eşlik eden bir açıklamada grup, saldırının IŞİD ile İslam karşıtı ülkeler arasındaki "şiddetli savaş" bağlamında gerçekleştiğini söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e yükseldiğini bildirdi.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.