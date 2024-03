Moskova'da konser salonuna saldırı | Teröristlerin tamamı yakalandı 

Dünyayı şoke eden Moskova'daki terör saldırısının detayları yeni yeni ortaya çıkıyor. Dün gece düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın ülke genelinde yas ilan etti. Moskova yakınlarında kaçarken bir araçta yakalanan teröristlerden Tacik asıllı şahıs kanlı baskını 5 bin 400 dolar karşılığında işlediğini itiraf eden görüntüler yayınlandı. Bir Rus haber kanalında bugün yayınlanan haberlerde saldırıya katılan 4 kişi ile bunlara yardım eden 11 kişinin yakalandığı bilgsi yer aldı.

❗️One of the individuals detained on suspicion of involvement in the terrorist attack at Crocus admitted to arriving from Turkey on March 4th.



He further revealed that he had been offered half a million rubles ($5.400) to carry out acts of violence. pic.twitter.com/UGhluzOJ4j