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Özbek bilim insanları geliştirdi | Domatesli korona aşısı

Koronavirüsle mücadelede Özbek bilim insanları yenilebilir aşı geliştirdiğini duyurdu. Aşının yan etkisinin diğerlerine göre daha az olduğunu iddia etti.

13 Eylül 2021 Pazartesi 21:28
Özbek bilim insanları geliştirdi | Domatesli korona aşısı

Özbek bilim insanları geliştirdi | Domatesli korona aşısı


Aşı karşıtları için Öbekistanlı bilim adamları yenilebilir güvenli aşı geliştirdiğini duyurdu. Henüz tıp oteriterelir tarafından doğruluğu kabul edilmeyen aşının geliştirme çalışmasının son aşamaya geldiği duyuruldu.
Özbekistan'da bilim insanları koronavirüse karşı domates aşısı geliştirdiklerini öne sürdü. Yenilebilir bu aşının yan etkilerinin de az olacağı savunuldu. Ancak, domates aşısı uluslararası otoriteler tarafından onaylanmış değil.

Özbekistan'da uzmanlar "yenilebilir koronavirüs aşısı" üzerinde çalışıyor. Araştırma, Özbekistan Genom ve Biyoenformatik Merkezi tarafından yürütülüyor.

Domates aşısı,  koronavirüsün başak proteininin domatese nakledilmesiyle geliştirildi. Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev şu açıklamayı yaptı:

"Ocak ayında Özbekistan'da koronavirüsün gen sıralaması yapıldı. Önce DNA aşısı yaptık. Bitkiler üzerinde çalışırken koronavirüs proteininden vektör oluşturduk. Birçok aşı başak proteini temel alınırak üretiliyor. Biz de bunu klonlayarak bitkilere tranfer ettik. üç bitki seçtik: tütün, domates ve pamuk. Yenilebilir olduğu için domatesi seçtik."

SAKLANMASI İÇİN ÖZEL KOŞULLARA İHTİYAÇ DUYULMUYOR

Bununla birlikte, domates aşısı özel saklama koşulları gerektirmiyor. Nakliyesinde de özel koşullara ihtiyaç duyulmuyor.

NTV'de yer alan haberegöre, Özbek bilim insanları yenilebilir aşının daha az yan etkisi olacağı görüşüne sahip. 

Buriyev, "Domates sindirim kanallarından geçiyor. Domates aşısı yendiğinde antijen mideye gidiyor. Ardından bağırsaklar tarafından emiliyor ve antikor oluşmaya başlıyor. Hem Hümoral hem hücresel bağışıklık oluşuyor" diye konuştu.

İNSAN DENEMELERİNE BAŞLAMADI

Şu anda domates aşısının  fareler üzerinde klinik denemeleri sürüyor. Hayvan testleri tamamlandıktan sonra insanlar üzerinde denemelere geçilecek.

Aşıyı geliştiren ekip, ön araştırmalarda aşının başarılı olduğunu söylese de çalışmaları henüz uluslararası sağlık otoritereleri tarafından tanınmış değil.
 

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özbek Bilim InsanlarıÖzbekistanKoronavirüsDomates
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