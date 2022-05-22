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Pokemon kartını 70 milyon liraya sattı

90 yılların çocuklarının elinden düşmeyen pokemon kartı, kolleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Nadir Pokemon kartı serilerinden biri 4 milyon sterline satıldı.

22 Mayıs 2022 Pazar 19:21
Pokemon kartını 70 milyon liraya sattı

Pokemon kartını 70 milyon liraya sattı


Çocukluğunu en yakın arkadaşlarıyla pokemon kartı oyunlarıyla geçirenler, dolaplarınızda, çekmecelerinizde hala biri duruyorsa, koleksiyoncular için elinizde bir servet yatıyor olabilir. Bir Pikachu kartının nadir bulunan versiyonu 4 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon lira) satılınca eski Pokemon kartlarının değeri de arttı.

1996’da piyasaya sürüldüğünde dünya çapında yaklaşık 34.1 milyar Pokemon kartı satıldı. Popüler olduğu dönemde neredeyse her evde bulunan kartların bazıları bugün artık çok değerli.

Son olarak YouTuber Logan Paul geçen ay bir PSA Grade 10 Pikachu Illustrator kartı için 4 milyon sterlinin biraz altında ödeme yaptı.

Kartların her biri farklı bir karaktere sahip. Uzun zamandır unutulup bir kenara atılan kartlar, hem yüksek fiyatlı alıcılar hem de pandeminin etkisiyle oyunun yeniden popüler olması sayesinde, nadir ve sınırlı sayıda olan versiyonları yüzbinlerce veya milyonlarca liraya satılabiliyor.

Edinilen bilgilere göre, bir zamanlar oyun için vazgeçilmez olan bu kartlar şimdilerde hobiden çok bir yatırım gibi görünüyor. Hatta finans uzmanı olan Florence Codjoe, satın almak veya satmak isteyen herkesin fiyatları karşılaştırdıklarından emin olmalarını tavsiye ediyor: “Bazen doğru fiyata satıp satmadığınızı veya dolandırılıp dolandırılmadığınızı bilmek zor. Fazla ödeme yapmadığınızı kontrol etmek için geçmişteki satılan fiyatları karşılaştırmak yardımcı olabilir.”
 

Anahtar Kelimeler:
Pokemon
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