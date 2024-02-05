Reza Zarrab Amerika'da kayıplara karıştı

Milyarlarca dolarlık altın kaçakçılığına adı karışan, Türkiye'de magazin ünlüleri ile kurduğu yakın ilişkilerle gündemden düşmeyen, AKP'nin bir ara 'Yeri ve Milli iş insanı' diye lanse ettiği yalancı tanık Reza Zarrab'ın başı yeniden dertte olabilir. Türkiye aleyhina açılan davalarda çekinmeden yalan beyanlarda bulunduğu ortaya çıkan Zarrab'a en yakınındaki isimler hatta kendi avukatları da ulaşamıyor. İtirafçı İran asıllı Zarrab'ı bulabilmek için özel dedektiflerin de yerini bulamadığı anlaşıldı.



Suriye ve Afganistan'da terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı asker ve aileleri adına, 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından ABD’de Halkbank ve Reza Zarrab’a tazminat davası açıldı. Davacıların avukatları sanık Zarrab'ın ABD'de kayıplara karıştığını savundu. Avukatlar, Zarrab'a tebligat dahil olmak üzere hukuki prosedürün gerçekleşmesi için mahkemeden ek süre istedi.

NEREDE YAŞADIĞI BİLİNMİYOR

Başvuru dilekçesinde, "Zarrab kendisine ulaşmamıza asla razı olmadı. Kendisiyle iletişim kurma girişimlerimize yanıt vermedi, kabul etmedi. Bu vekili olduğumuz davacıların mahkemenizden ikinci uzatma talebi'' denildi.

Davacıların avukatları yaptıkları açıklamada Zarrab'ın ABD'de yaşadığı yeri tespit edemediklerini ve yaşadığı iddia edilen evin de satılarak el değiştirdiğini tespit ettiklerini aktardı.

ÖZEL DEDEKTİFLER DE SONUÇ ALAMADI

VOA'nın haberine göre Zarrab'ın birden fazla kimliği ve takma adları olduğu ihtimalini değerlendirdiklerini belirten avukatlar, tuttukları özel dedektiflerin de sonuç alamadığını belirtti.