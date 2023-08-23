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Rus casus yurt dışına çıkabilmek için cinsiyet değiştirmiş

Rus basını ülkeden ayrılmaya çalışan trans casusun cezaya çarptrıldığını duyurdu. Pek çok devlet sırrına erişimi olan casusun görevden ayrılmaya zorlandığı bildiriliyor.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 15:06
Rus casus yurt dışına çıkabilmek için cinsiyet değiştirmiş


Rus casus yurt dışına çıkabilmek için cinsiyet değiştirmiş



Casusluk tarihinde Rusya'da bir ilk yaşandı. Rusya'nın gizli devlet sırlarına erişimi olanların yurt dışına çıkış yasağını delmek için translığı tercih eden Katerina Mayers cezaya çarptırıldı.

Cinsiyet değiştiren eski Rus istihbarat çalışanı, devlet sırlarına erişimi olan kişilerin yurtdışına çıkmasına izin verilmeyen Rusya'dan ayrılmak istedi. Moskova'daki mahkeme, ülkeden ayrılmak isteyen trans casusun cezasını belirledi.

Rusya istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) 12 yıl görev yaptıktan sonra cinsiyet değiştirme kararı alan Katerina Mayers'e, Rusya'yı terk etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle para cezası verildi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Moskova'da bir mahkeme Mayers'i devlet sırlarını korunmasına ilişkin yasayı ihlal etmekten suçlu bularak 300 bin ruble (yaklaşık 90 bin TL) para cezasına çarptırdı.

Mayers'in avukatı Konstantin Yerokhin kararı tartışmaya açmayacaklarını söyledi. Yerokhin, Mayers'in suçunu kabul ettiğini ve temyiz başvurusu yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Mayers, 2020'de cinsiyet değiştirme kararı aldıktan sonra görevden ayrılmaya zorlanmıştı.

Rusya yasalarına göre mevcut ve eski FSB görevlileriyle, gizli bilgilere erişim hakkı bulunan kamu görevlileri ve askeri yetkililer yurtdışına seyahat edemiyor.

Seyahat yasağının kapsamı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının başlamasının ardından belirgin şekilde genişletilmişti. 

Devlet sırlarına erişimi olan kişiler, Rusya'dan ayrılmaları durumunda üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Ancak Mayers'in savcılıkla işbirliğine gitmesinin cezasının hafifletilmesini sağlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
CasusTransRusyaMoskova
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