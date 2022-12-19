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Rusya'dan Atina'ya S-300 uyarısı | İmha ederiz

Ukrayna'na topraklarını işgal eden, ülkenin alt yapısını imha eden Rusya, Yunanistan'ın bu ülkeye göndermeye çalıştığı S-300 hava savunma sistemi gönderme girişimini provakasyon olarak nitelendirdi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 18:42
Rusya'dan Atina'ya S-300 uyarısı | İmha ederiz

Rusya'dan Atina'ya S-300 uyarısı | İmha ederiz


Rusya ile Yunanistan arasında S-300 krizi derinleşiyor. Daha önce aynı savunma sistemleri ile Türk Savaş uçaklarını hedef alan Atina'nın ikircikli oyunu Moskova'nın sert tepkisine neden oldu. Rusya, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sevk etme planlarını "provokatif" olarak nitelendirerek, Ukrayna'ya sağlanacak askeri teçhizatların "imha edileceğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mariya Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemleri transfer etme planlarının "provokatif" olduğunu belirterek, Ukrayna'ya gönderilen tüm askeri teçhizatların Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından "hedef alınacağını" bildirdi.

Zaharova, "Yunan yönetiminin son zamanlarda artan bir şekilde, Girit adasında konuşlu S-300 hava savunma sistemlerini, ABD'den Patriot hava savunma sistemi alması koşuluyla Ukrayna'ya vermeye hazır olduğunu söylediğini" belirtti.

Zaharova, "Ukrayna'ya S-300'ler ve diğer Rus/Sovyet tarzı hava savunma sistemleri tedarik etmeye yönelik provokatif planları Rusya'ya açıkça düşmanlık olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"ANLAŞMAYI İHLAL EDERSE KAÇINILMAZ SONUÇLARIYLA YÜZLEŞİR"

Yunanistan'ı uyaran Zaharova, böyle bir durumda Rusya ve Yunanistan arasında imzalanan askeri anlaşmalardaki Yunanistan tarafından tedarik edilen ürünlerin Rusya'nın rızası olmadan üçüncü bir tarafa yeniden ihraç edilmesinin iki ülke arasındaki anlaşmanın ihlaline neden olacağını dile getirdi.

Zaharova, anlaşma yükümlülüklerine uyulmamasının, "Yunanistan'ın hava savunma kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflamasının" yanı sıra "kaçınılmaz sonuçları" olacağını vurguladı.

Zaharova, "Son olarak, Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizatın Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından zamanında takip edilip imha edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Çok geç olmadan, tehlikeli adımlardan vazgeçmek mümkündür. Yunan yönetimini sorumluluk konusunda bir kez daha uyarıyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
RusyaATİNAMoskovaS300Ukrayna
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