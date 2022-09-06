

Rusya'dan S-400 açıklaması | Türkiyle ile sorun yok



ABD ile krize neden olan S400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatında bir sorun olmadığı duyruldu. Daha önce teslimatın tamamlandığını açıklayan Ankara ve Moskova'nın karşılıklı teyidi iki yıl önce duyrulmuşken, son açıklama yeni bir paket anlaşmasını akıllara getirdi. Rus senatör Klimov, "Rusya ve Türkiye, S-400 hava savunma sistemlerinin sevkıyatında sorun yaşamıyor" açıklamasında bulundu.

Rus Senatör Andriy Klimov, Rusya'nın Ankara büyükelçiliğinde basına demeç verdi. Rus senatör, Rusya ve Türkiye arasında S-400 füze hava savunma sistemlerinin sevkıyatı ile alakalı herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Tass'ın haberine göre, Klimov verdiği demeçte, “Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 hava savunma sistemlerinin tedarik konusu sessizlik gerektiriyor. Bazen bu sessizlik dedikodulara neden oluyor. Söyleyebileceğim tek şey, iki ülke arasındaki S-400 görüşmelerinde bir sıkıntı yok” dedi.