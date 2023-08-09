

Rusya, KKTC'de temsilcilik açmaya hazırlanıyor

Rusya'nın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açacağı iddiaları bu kez Rum kesiminden geldi. Rusya Kıbrıs Büyükelçiliği'nden bir temsilci, Rus devlet haber ajansı TASS'a demecinde "Rusya, yakında adanın kuzey kesiminde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacak" iddiasında bulundu.

Temsilci, "Çok yakın bir gelecekte Lefkoşa'nın Türk kesiminde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli olarak yürütülecek" dedi.

Amaçlarının, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek olduğunu belirten Rus temsilcisi, aralarında ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkenin uzun yıllardır Kıbrıs'ın kuzeyinde diplomatik temsilciliklerinin bulunduğuna dikkat çekti.

"KARAR SİYASİ DEĞİL"

Rusya Kıbrıs Büyükelçisi Murat Zyazikov, KKTC'de konsolosluk hizmetleri kararı alınmasının siyasi olmadığını söyledi.

Büyükelçi Zyazikov, "Uzun zamandır gecikmiş olan bu kararın hiçbir siyasi anlamı yoktur. Sadece insani mülahazalar ve Kıbrıs'ın kuzey kesiminde yaşayan Rus yurttaşlarımız için duyulan endişe sebebiyle belirlenmiştir" ifadesinde bulundu.

TASS'ta yer alan haberde, KKTC'de 50 binden fazla Rus'un yaşadığının tahmin edildiği belirtildi.

"RUSYA'NIN TALEBİ OLMADI"

Gündem Kıbrıs'a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Konsolosluk açmak gibi bir talepleri olmadı. Ofis açma girişimleri vardı. İngiltere'nin de ofisi var. Rusyanın'da olması bizim için sakıncalı değildir. Burada bir çok Rus var, tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur" açıklamasında bulundu.

Gündem Kıbrıs'ta yer alan habere göre Tatar, ofis açmanın Rusya'nın KKTC'yi tanıdığı anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı.

