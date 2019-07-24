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Rusya'yı sarsan olay | 2 alkolik, Putin'i havaya uçurmak istemiş

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bombalı saldırı girişiminin son anda önlendiği ortaya çıktı. 15 gün boyunca gizlenen olayın faili 2 alkolik yakalandı.

Rusya'yı sarsan olay | 2 alkolik, Putin'i havaya uçurmak istemiş

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bombalı saldırı girişiminin son anda önlendiği ortaya çıktı. 15 gün boyunca gizlenen olayın faili 2 alkolik yakalandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:50
Rusya'yı sarsan olay | 2 alkolik, Putin'i havaya uçurmak istemiş

Rusya'yı sarsan olay | 2 alkolik, Putin'i havaya uçurmak istemiş


Rus lider Valadimir Putin'e yönelik bombalı suikast girişimi devriye gezen polis ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde tesadüfen yakalandı. Saldırganların, daha önce cezaevine gönderilmesinin intikamını almak için bombalı eyleme hazırlandığı bildirildi. Tüm dünyadan 15 gün boyunca gizlenen bombalı saldırı girişimini bugün Sputnik duyurdu. İşte o haberin detayları...

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kortejinin geçtiği yola patlayıcı mulajı yerleştiren iki kişi gözaltına alındı.

Yekaterinburg’da iki kişi, 9 Temmuz günü, teller ve banda sarılmış şişe ve taşları bir ayakkabı kutusuna koyarak Putin'in geçtiği havalimanı yoluna bırakmıştı.
Sverdlovsk Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Valeriy Gorelih, yaptığı açıklamada "Güvenlik güçleri, bu olayın iki zanlısını tespit ederek gözaltına aldı. Bunlar yerel, daha önce ceza almış kişiler. Onlar alkol tüketirken bu yoldan devriye polis arabaların geçtiğini gördüler. Spontane bir şekilde, cezaevlerine gönderildikleri için polisten intikam alma kararını vermişler" ifadelerini kullandı.

Gorelih, zanlıların olayın ertesi günü gözaltına alındığını ve sorgu sırasında bunu, polisin ne kadar hızlı davrandığını kontrol etmek amacıyla yaptıklarını itiraf ettiğini anlattı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 24.07.2019 00:55
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