Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Soğuk algınlığı koronavirüsü etkisiz hale getiriyor 

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı, insan vücudunun grip ve soğuk algınlığına karşı ürettiği antikorların iyi geldiği iddia ediliyor.

08 Kasım 2020 Pazar 11:02
Soğuk algınlığı koronavirüsü etkisiz hale getiriyor 

Soğuk algınlığı koronavirüsü etkisiz hale getiriyor 

Tüm dünyada 50 milyon 300 bin kişiye buluan ve 1 milyon 256 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı bilim insanları insan vücudunun ürettiği antikorların etkili direnç sağladığını hatta SARS-Cov-2 virüsünü al ettiğini ortaya çıkardı.

İngiliz bilim insanlarının son araştırması soğuk algınlığı korona virüsü etkisiz hale getiriyor. Soğuk algınlığıyla savaşmak için vücudun ürettiği bazı antikorların Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 korona virüsünü de etkisiz hale getirebildiği belirlendi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, İngiltere'de University College London ve Francis Crick Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, soğuk algınlığıyla savaşmak için vücudun ürettiği bazı antikorların Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 korona virüsünü de etkisiz hale getirebildiğini ortaya koydu.2011 yılına kadar uzanan korona virüs salgını başlamadan önce alınan 300 kan örneğindeki antikorları inceleyen uzmanlar, yetişkinlerin yaklaşık yüzde beşinin çok yönlü antikorlara sahip olduğunu buldu. 16 yaşından küçük bir grupta bu oranın yüzde 44'e kadar çıktığı belirtildi.Bilimsel 'Science' dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı olan Francis Crick Enstitüsü'nden Kevin Ng, "Sonuçlarımız, çocukların çapraz reaktif antikorlara sahip olma olasılığının yetişkinlerden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bunun nedenini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak çocukların diğer korona virüslere daha düzenli maruz kalmasına bağlı olabilir. Çocuklarda gözlemlediğimiz bu yüksek seviyeler, Kovid-19 ile ciddi şekilde hasta olma olasılıklarının neden daha düşük olduğunu açıklamaya da yardımcı olabilir" dedi.Öte yandan, uzmanlar, soğuk algınlığının ve söz konusu antikorların kovid-19'a karşı bağışıklık kazandıracağının garantisi olmadığı konusunda da uyardı. 

Koronavirüs süreci organ bağışını olumsuz etkiledi
Koronavirüs süreci organ bağışını olumsuz etkiledi
İstanbul'da mesailer yeniden değişti | Koronavirüs düzenlemesi
İstanbul'da mesailer yeniden değişti | Koronavirüs düzenlemesi
Koronavirüs bir günde 79 can aldı | Kasım zorlu geçecek
Koronavirüs bir günde 79 can aldı | Kasım zorlu geçecek
Burhan Kuzu, Koronavirüs'e yenik düştü | Virüse sosyal medya abartısı demişti
Burhan Kuzu, Koronavirüs'e yenik düştü | Virüse sosyal medya abartısı demişti
Bakan Süleyman Soylu, koronavirüse yakalandı
Bakan Süleyman Soylu, koronavirüse yakalandı
Sahte koronavirüs raporu | Parayı bastıran virüslü hastaya 'temiz' demişler
Sahte koronavirüs raporu | Parayı bastıran virüslü hastaya 'temiz' demişler
Organ nakli hastalarına koronavirüs uyarısı
Organ nakli hastalarına koronavirüs uyarısı
Koronavirüsle mücadelede gözler İstanbul'a çevrildi
Koronavirüsle mücadelede gözler İstanbul'a çevrildi
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSARSSarscov2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermeni teröristler Azerbaycan konsolosluğuna saldırdı
Ermeni teröristler Azerbaycan konsolosluğuna saldırdı
Havuzda bikini tartışması bir ülkeyi karıştırdı
Havuzda bikini tartışması bir ülkeyi karıştırdı
Ermeni mevzilerinin çimentosu İran'dan gelmiş
Ermeni mevzilerinin çimentosu İran'dan gelmiş
Aliyev | Öldü var döndü yok, Karabağ işgalden kurtarılacak
Aliyev | Öldü var döndü yok, Karabağ işgalden kurtarılacak
Azerbaycan'da son durum | Ermeni komutan roketle vuruldu
Azerbaycan'da son durum | Ermeni komutan roketle vuruldu
Ermenistan Gence'ye saldırdı, 24 ölü 111 yaralı var
Ermenistan Gence'ye saldırdı, 24 ölü 111 yaralı var
Ermenistan askerleri teslim oldu | Ağır kayıplar veriyor
Ermenistan askerleri teslim oldu | Ağır kayıplar veriyor
Trump ve eşi korona oldu | Yönetim karantinada
Trump ve eşi korona oldu | Yönetim karantinada
Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermeni güçlerini balyoz gibi ezdi
Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermeni güçlerini balyoz gibi ezdi
İran'dan Ermenistan'a tank götüren TIR ateşe verildi
İran'dan Ermenistan'a tank götüren TIR ateşe verildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim