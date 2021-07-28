Taliban, Afganistanlı komedyeni öldürdü
İşgaller ve iç savaşların ülkeyi kaosa sürüklediği Afganistan'da, Taliban üyesi teröristler ünlü komedyeni Nazar Mohammad, Talban tarafından katledildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ünlü komedyenin tokatlandığı kareler yer aldı.
İnsanları güldürdüğü için @CMYLMZ'ın idam edildiğini düşünün.— Profesorfacia (@Profesorfacia) July 27, 2021
Düşünemediniz mi?
O halde komedyen Khasha'yı idam eden
Taliban denilen ilkel yamyam sürüsünün inancıyla, Türkiye’nin inancının ters yanları çok, alakalı bir yanı yok, daha iyi anlaşabileceğimize de ihtimal vermiyoruz! pic.twitter.com/cGnpjipedL
Mohammad'in geçen hafta perşembe akşamı saldırıya uğradığı ve evinden alınarak kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtildi.
Soroush, "Bu video, Kandahari komedyeni Khasha'nın Taliban tarafından tutuklandığı, onu arabanın içinde tokatladığı ve sonra öldürdüğü anı gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Mohammad'in bir ağaca bağlanarak boğazının kesildiği ve yerde yatarken bulunduğu aktarıldı.