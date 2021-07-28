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Taliban, Afganistanlı komedyeni öldürdü

Sosyal medyada yayınlanan infaz görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Silahlı taliban üyeleri bir araç içerisinde güleç yüzlü Nazar Mohammad'i tokatladığı görülüyor.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:31
Taliban, Afganistanlı komedyeni öldürdü

Taliban, Afganistankomedyeni öldürdü


İşgaller ve iç savaşların ülkeyi kaosa sürüklediği Afganistan'da, Taliban üyesi teröristler ünlü komedyeni Nazar Mohammad, Talban tarafından katledildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ünlü komedyenin tokatlandığı kareler yer aldı.

Mohammad'in geçen hafta perşembe akşamı saldırıya uğradığı ve evinden alınarak kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

İran International muhabiri Tajuden Soroush, Mohammad'in öldürülmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp bir araçta şiddet gördüğü videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan videoda, eli silahlı bir Taliban üyesinin Mohammad'i defalarca tokatladığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyadan büyük tepki çekti.

Soroush, "Bu video, Kandahari komedyeni Khasha'nın Taliban tarafından tutuklandığı, onu arabanın içinde tokatladığı ve sonra öldürdüğü anı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mohammad'in bir ağaca bağlanarak boğazının kesildiği ve yerde yatarken bulunduğu aktarıldı.

Son Güncelleme: 28.07.2021 08:16
Anahtar Kelimeler:
TalibanAfganistanKomedyen
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