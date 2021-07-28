Taliban, Afganistanlı komedyeni öldürdü



İşgaller ve iç savaşların ülkeyi kaosa sürüklediği Afganistan'da, Taliban üyesi teröristler ünlü komedyeni Nazar Mohammad, Talban tarafından katledildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ünlü komedyenin tokatlandığı kareler yer aldı.

İnsanları güldürdüğü için @CMYLMZ'ın idam edildiğini düşünün.

Düşünemediniz mi?



O halde komedyen Khasha'yı idam eden

Taliban denilen ilkel yamyam sürüsünün inancıyla, Türkiye’nin inancının ters yanları çok, alakalı bir yanı yok, daha iyi anlaşabileceğimize de ihtimal vermiyoruz! pic.twitter.com/cGnpjipedL — Profesorfacia (@Profesorfacia) July 27, 2021

Mohammad'in geçen hafta perşembe akşamı saldırıya uğradığı ve evinden alınarak kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

İran International muhabiri Tajuden Soroush, Mohammad'in öldürülmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp bir araçta şiddet gördüğü videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan videoda, eli silahlı bir Taliban üyesinin Mohammad'i defalarca tokatladığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyadan büyük tepki çekti.

Soroush, "Bu video, Kandahari komedyeni Khasha'nın Taliban tarafından tutuklandığı, onu arabanın içinde tokatladığı ve sonra öldürdüğü anı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mohammad'in bir ağaca bağlanarak boğazının kesildiği ve yerde yatarken bulunduğu aktarıldı.